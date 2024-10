Kesha Ratuliu Umumkan Hamil Anak ke-3: Tak Terduga, Namun Penuh Syukur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kesha Ratuliu membawa kabar bahagia pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kesha mengumumkan bahwa ia tengah mengandung anak ketiga. Kabar ini disampaikan bersamaan dengan foto USG yang ia bagikan—ditemani suami dan kedua buah hatinya.

Kehamilan Kesha Ratuliu yang Tak Terduga

Kesha, yang telah dua kali menjalani kehamilan, mengakui bahwa kehamilan ketiganya kali ini di luar ekspektasi. "Alhamdulillah, and YES, our third baby is coming soon!!! (ya, anak ketiga kami akan datang segera)," tulis Kesha penuh sukacita.

Pemeran Dear Nathan The Series itu menambahkan, kehamilannya kali ini di luar ekspektasinya dan Adhi, sang suami. “Tapi kita bersyukur banget, dikasih kepercayaan yang begitu besar sama Allah untuk ini semua,” ungkap Kesha.

Kesha juga menyatakan bahwa ia akan berbagi lebih banyak cerita tentang perjalanan kehamilannya yang ketiga. "Minta doanya juga yaa, supaya kehamilan ke-3 ku ini lancar dan sehat," tulisnya.

Cerita Kesha Sudah Pasang KB IUD

Melalui Instagram Story, keponakan aktris, Mona Ratuliu itu juga memberikan penjelasan terkait kehamilannya yang terjadi meski sudah menggunakan alat kontrasepsi IUD. “Tenang, pasukan IUD jangan panik,” ujar aktris kelahiran 1998 itu.

Kesha menekankan bahwa kasus seperti yang dialaminya jarang terjadi. Menurutnya, rahimnya mungkin tidak cocok dengan metode KB IUD karena sudah dua kali mengalami kegagalan meski alat tersebut sudah dipasang dengan benar.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah mengetahui dirinya hamil, ia segera melakukan pemeriksaan USG. Dalam pemeriksaan tersebut, dokter menemukan bahwa posisi IUD telah turun jauh dari tempat seharusnya, sehingga segera diambil untuk menghindari gangguan pada kehamilannya.

Perjalanan Keluarga Kecil Kesha dan Adhi

Kesha Ratuliu dan Adhi Permana menikah pada tahun 2021. Pasangan ini telah dikaruniai dua anak. Anak pertama mereka, Qwenzy Kalandra Putra Permana, lahir pada 12 Desember 2021, sementara anak kedua, Aisha Kaluna Latecia, lahir pada 21 Mei 2023.

Kini, dengan kehadiran calon buah hati ketiga, keluarga kecil Kesha dan Adhi semakin lengkap. Penggemar pun terus memberikan doa agar kehamilan Kesha berjalan lancar hingga persalinan. Berbagai pesan dukungan terus mengalir di kolom komentar unggahannya.

Ada pula dari beberapa sahabat seperti Marsha Aruan yang memberikan selamat, “congratsss caa,” tulisnya. Syifa Hadju pun ikut merayakan kebahagiaan tersebut. Kekasih El Rumi itu menulis, “AA AKHIRNYA DIPOST JUGA”. Dinda Hauw juga ikut meramaikan kolom komnetar, "Sayangkuuuu masya Allah selamaat sygg,” tulisnya.

