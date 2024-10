6 Film Asia Tenggara Berlaga ke Piala Oscar 2025, Termasuk Women From Rote Island dari Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan negara telah mendaftarkan film terbaik mereka untuk kategori Best International Feature Film di Piala Oscar 2025 mendatang. Terdapat enam film dari Asia Tenggara yang turut bersaing untuk memperebutkan nominasi di ajang Academy Awards ke-97 itu.

Academy Awards ke-97 sendiri akan berlangsung pada 2 Maret 2025 di Dolby Theatre di Los Angeles. Adapun film yang dikirimkan harus telah dirilis di bioskop di negara masing-masing antara 1 November 2023 dan 30 September 2024. Sedangkan batas waktu pengiriman ke pihak Oscar adalah 2 Oktober 2024.

Baca juga: Film Thailand How To Make Millions Before Grandma Dies Bersaing Menuju Piala Oscar 2025

Daftar pendek yang berisi 15 finalis dijadwalkan akan diumumkan pada 17 Desember 2024, dengan lima nominasi terakhir diumumkan pada tanggal 17 Januari 2025.

Dikutip dari Screen Daily, berikut ini enam film yang telah dikirim oleh enam negara di Asia Tenggara untuk bersaing memperebutkan kategori Best International Feature Film di Oscar 2025.

1. Singapura: La Luna (M Raihan Halim)



Seorang gadis kota membuka toko pakaian dalam di sebuah desa konservatif dalam drama komedi berbahasa Melayu ini. Film produksi bersama Singapura-Malaysia ini tayang perdana di Tokyo International Film Festival dan diputar sebagai judul penutup pada Festival Film Internasional Rotterdam.

Para pemainnya dipimpin oleh Shaheizy Sam, yang dikenal dengan film box office hits Polis Evo 3 dan Malbatt, serta Sharifah Aamani. Film ini merupakan film kedua sutradara Raihan setelah film komedi gulat pada 2014, Banting. Singapura belum pernah mendapatkan nominasi dalam kategori ini di ajang Oscar.

2. Indonesia: Women From Rote Island (Jeremias Nyangoen)

Film Indonesia yang ke-25 yang dikirim ke ajang Oscar ini mengisahkan seorang pekerja migran ilegal yang harus menerima kenyataan bahwa ia mengalami pelecehan seksual ketika kembali ke pulau asalnya untuk pemakaman ayahnya.

Women From Rote Island sebelumnya tayang perdana di Busan dan kemudian diputar di New York Asian Film Festival (NYAFF), di mana film ini berhasil memenangkan penghargaan dan empat penghargaan di Festival Film Indonesia, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik. Film ini diproduksi oleh Bintang Cahaya Sinema dan Langit Terang Sinema. Indonesia sendiri belum pernah mendapatkan nominasi di Oscar.

3. Malaysia: Abang Adik (Jin Ong)



Debut sutradara Jin Ong ini merupakan sebuah drama kriminal neo-noir yang bercerita tentang dua anak yatim piatu tanpa dokumen di Malaysia, Abang yang tuna rungu dan adik laki-lakinya yang pemarah, Adik.

Bersama-sama, mereka berjuang di lingkungan yang dilanda kemiskinan dan penuh dengan kejahatan sampai sebuah kecelakaan membuat hubungan mereka tidak seimbang. Dibintangi oleh Wu Kang-ren dan Jack Tan, film ini menjadi hit box office dan menerima tujuh nominasi di Golden Horse Awards Taiwan, dengan Wu memenangkan aktor terbaik.

Film ini juga menjadi film pertama dari Malaysia yang memenangkan penghargaan tertinggi Golden Mulberry di Festival Film Timur Jauh Udine. Ini adalah entri Oscar kesembilan Malaysia, tanpa nominasi dari film-film yang dikirim sebelumnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

How to Make Millions Before Grandma Dies. Dok. Netflix

4. Thailand: How To Make Millions Before Grandma Dies (Pat Boonnitipat)

Sejak dirilis pada musim semi, drama keluarga ini telah menjadi film terlaris tahun 2024 hingga saat ini di Thailand dan Singapura serta film Asia terbesar sepanjang masa di Indonesia. Film ini juga merupakan film Thailand terbesar yang pernah ada di Malaysia, Filipina, dan Myanmar.

Setelah kesuksesan besarnya, Netfix pun mengakuisisi film ini. Ceritanya berpusat pada seorang pemuda yang berhenti bekerja untuk merawat neneknya yang sakit parah, yang termotivasi oleh kekayaannya, tetapi ia merasa untuk memenangkan hati neneknya bukanlah hal yang mudah.

Menandai debut penyutradaraan film Boonnitipat dan diproduksi oleh pembuat film terkenal yang berbasis di Bangkok, GDH 559, film ini dibintangi oleh penyanyi populer Thailand Putthipong Assaratanakul (alias Billkin) dan Usha Seamkhum. Film ini menandai pengiriman ke-31 dari negara tersebut ke Oscar tanpa nominasi hingga saat ini.

5. Vietnam: Peach Blossom, Pho and Piano (Phi Tien Son)

Drama perang bergenre romantis ini berpusat pada pasangan yang menantang bahaya untuk bersatu kembali pada tanggal 17 Februari 1947, ketika tentara rakyat Vietnam mulai menarik diri dari Hanoi pada akhir pertempuran 60 hari. Para pemainnya dipimpin oleh Doan Quoc Dam sebagai seorang milisi dan Cao Thuy Linh.

Film yang didanai negara ini ditugaskan oleh Departemen Bioskop Vietnam dan diproduksi oleh Perusahaan Saham Gabungan Film No. 1 di negara tersebut. Film ini memenangkan penghargaan Silver Lotus di Festival Film Vietnam pada November 2023. Sementara di Oscar, Vietnam pernah masuk dalam daftar pendek, pada 1993, dengan kiriman film pertamanya, The Scent Of Green Papaya yang disutradarai oleh Trn Anh Hùng.

6. Kamboja: Meeting With Pol Pot (Rithy Panh)



Ini adalah film keempat sutradara berdarah Kamboja-Prancis yang masuk dalam nominasi Oscar, termasuk nominasi pada tahun 2013 untuk film The Missing Picture. Film ini terinspirasi dari buku jurnalis Elizabeth Becker berjudul When The War Was Over dan mengisahkan tiga jurnalis Prancis yang diundang untuk mewawancarai pemimpin Khmer Merah, Pol Pot, pada tahun 1978.

Film ini pertama kali ditayangkan di Cannes dalam acara Premiere dan juga diputar dalam kompetisi di festival Mediterrane. Para pemerannya termasuk Grégoire Colin, Irene Jacob dan Cyril Gueï, dengan perusahaan produksinya yakni CDP dan Anupheap Production. Kamboja masuk dalam daftar terpilih tahun lalu dengan film Return To Seoul karya Davy Chou.

Pilihan Editor: Film How To Make Millions Before Grandma Dies Bersaing Menuju Piala Oscar 2025