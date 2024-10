Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper sekaligus produser rekaman dari label Bad Boy Records, Sean ‘Diddy’ Combs kini tengah berada di balik jeruji besi. Dia ditahan atas tuduhan kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan beberapa gugatan sipil lainnya.

Pria berusia 54 tahun itu ditangkap oleh kepolisian Amerika Serikat pada 16 September 2024 lalu. Dia juga telah mengajukan dua kali banding agar dibebaskan dari penjara selama menunggu persidangan. Namun, kedua bandingnya ditolak oleh pengadilan. Terbaru, pengacara Diddy, Alexander A.E. Shapiro kembali mengajukan banding pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Meski kini berada di balik jeruji besi, kekuasaan Diddy sebagai tokoh besar dalam industri hiburan Amerika Serikat masih terasa kuat. Seorang sumber yang diwawancarai People mengakui kekuasaan Diddy yang besar walau ia kini berada dalam tahanan. "Ia sangat berkuasa. Semua orang takut untuk menentangnya," ujar sumber tersebut seperti ditulis People pada Senin, 7 Oktober 2024.

Sebagai seorang produser dan pemilik label musik, Diddy telah mengorbitkan banyak penyanyi dan rapper ternama dari perusahaannya. Lantas siapa saja artis di bawah naungan label Bad Boy Records milik Sean ‘Diddy’ Combs?



Artis di Bawah Naungan Bad Boy Record

Label musik Bad Boy Record milik Sean ‘Diddy’ Combs telah melahirkan banyak artis ternama seperti Craig Mack, The Notorious B.I.G, 112, B5, hingga French Montana. Namun, pada Oktober 2024, tersisa tiga artis yang masih berada di bawah naungan label musik tersebut. Mereka adalah Janelle Monae, King Combs, dan Diddy sendiri. Berikut profil singkat artisnya.

1. Janelle Monae

Janelle Monae. Instagram.com/@janellemonae

Janelle Monáe adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan produser asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 1 Desember 1985 di Kansas City, Kansas. Dikenal karena gaya musiknya yang eklektik dan penampilannya yang unik, Monáe mulai menarik perhatian dunia melalui EP debutnya, Metropolis: Suite I (The Chase), yang dirilis pada tahun 2007.

Pada 2008, dia menandatangani kontrak dengan Bad Boy Records. Dia pun dikenal karena eksplorasinya dalam musik funk, soul, dan R&B dengan nuansa futuristik dan konsep naratif yang rumit.

2. King Combs

Christian Casey Combs atau yang dikenal sebagai King Combs, adalah rapper dan model asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 1 April 1998 dan merupakan putra Sean "Diddy" Combs dan model Kim Porter. King Combs mengikuti jejak ayahnya dalam industri musik dan memulai kariernya sebagai rapper di bawah naungan Bad Boy Records. Dia dikenal karena gaya rapnya yang terinspirasi oleh era hip-hop 90-an. Dia juga memiliki single populer seperti "Love You Better" yang dirilis bersama Chris Brown pada 2018 lalu.

3. Sean ‘Diddy’ Combs

Sean ‘Diddy’ Combs lahir pada 4 November 1969, di lingkungan Harlem, New York City. Dia memulai karirnya di dunia musik sebagai intern di Uptown Records sebelum mendirikan Bad Boy Records pada tahun 1993. Dia lalu bekerja sama dengan artis yang sedang naik daun dan mapan, seperti Mariah Carey, New Edition, Boyz II Men, Lil' Kim Mary J. Blige, Faith Evans, dan Biggie Smalls. Pada 1997, Diddy merilis lagu “I'll be Missing You” yang berhasil memuncaki Billboard Hot 100 selama 11 minggu.



Mantan Artis di Bawah Naungan Bad Boy Record

Machine Gun Kelly saat menerima trofi penghargaan dalam American Music Awards di Los Angeles, California, AS, 20 November 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Melansir dari Forbes, pada September 2023, Diddy memberikan kembali hak penerbitan lagu-lagu milik mantan artis Bad Boy kepada masing-masing dari mereka. Ini mencakup artis seperti Faith Evans, Mase, The LOX, 112, dan hak waris dari The Notorious B.I.G.

Keputusan ini dia ambil dibanding harus menerima tawaran dari perusahaan yang ingin membeli hak penerbitan lagu-lagu tersebut. Diddy sebelumnya menghadapi kritik selama bertahun-tahun karena dinilai tidak memperlakukan artis secara adil. Oleh karena itu, Diddy berharap langkah ini akan menginspirasi industri musik untuk memberi kompensasi kepada pencipta musik dengan cara yang baru.

Melansir dari Ranker, berikut beberapa mantan artis di bawah naungan label Bad Boy Records milik Sean ‘Diddy’ Combs.

1. Craig Mack (1993– 1996)

2. The Notorious B.I.G. (1993–1997)

3. Faith Evans (1994 - 2004)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Total (1994 - 2000)

5. 112 (1995 - 2005)

6. Mase (1996 - 2010)

7. Tanya Trotter (1996-2000)

8. Mario Winans (2001 - 2008)

9. The Lox (1996 - 1999)

10. Black Rob (1996 - 2010)

11. Carl Thomas (1997 - 2005)

12. Shyne (1998 - 2001)

13. Mark Curry (2000 - 2002)

14. Kain (2000 - 2002)

15. G. Dep (1999 - 2005)

16. Loon (2001 - 2006)

17. Da Band (2002 - 2004)

18. Yung Joc (2004 - 2009)

19. French Montana (2012-2022)

20. Machine Gun Kelly (2011-2024)

FORBES | RANKER | Adinda Jasmine Prasetyo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Sean 'Diddy' Combs Ajukan Banding Baru Usai Dua Kali Ditolak Pengadilan