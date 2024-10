5 Film yang Dibintangi Kate Beckinsale, Terbaru Canary Black

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kate Beckinsale membintangi film terbaru, Canary Black. Ia berperan sebagai Avery, pemilik kekuatan tangguh yang menunjukkan keahliannya. Selain Canary Black, berikut deretan film yang pernah diperankan Kate Beckinsale.

1. Jolt (2021)

Jolt menjadi salah satu film tentang balas dendam pacar yang dibunuh. Film ini bercerita tentang perempuan bernama Lindy yang memiliki masalah dalam mengendalikan emosinya. Dia kerap menggunakan rompi khusus yang membuatnya merasa biasa saja setiap akan melakukan pembunuhan, dikutip dari Ranker.

Namun, keadaan berubah ketika suatu hari kekasih Lindy dibunuh oleh orang misterius. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya dan mengamuk agar bisa membalas dendam. Dia menghabisi nyawa pembunuh kekasihnya. Polisi mengejar dia sebagai tersangka utama pembunuhan baru.

2. Love and Friendship (2016)

Love and Friendship merupakan film yang diadaptasi dari novel Jane Austen yang diterbitkan secara anumerta pada 1871. Film ini berlatar di London dan perdesaan Inggris pada awal abad ke-19, film ini menangkap nuansa dunia pada masa itu. Sutradara Whit Stillman menggambarkan gaya hidup, formalitas, dan tradisi Inggris prarevolusi industri serta kehidupan kaum aristokrat—semua berdasarkan penelitian mendalam, buku, dan gambar dari masa tersebut, dikutip dari New Yorker.

3. Snow Angels (2007)

Film ini mengisahkan tentang perjuangan hidup dan pencarian kedamaian. Cerita ini mengangkat tema cinta, pilihan hidup, dampak dari setiap keputusan. Annie yang diperankan oleh, Kate Beckinsale, seorang ibu tunggal menghadapi hidup yang sulit dengan satu anak perempuan dan mantan suaminya, Glenn (Sam Rockwell), yang mengecewakan, dikutip dari Movie Guide.

Ketika tragedi terjadi di masyarakat, situasi keluarga mereka yang sudah tidak harmonis makin diperburuk oleh tenggelamnya putri mereka di danau terdekat. Meskipun memiliki banyak kesamaan, hubungan Glenn dan Annie penuh dengan ironi. Akhirnya, mereka berusaha melepaskan diri dari rasa bersalah, yang telah lama membayangi hidup masing-masing.

4. Van Helsing (2004)

Van Helsing film aksi fantasi yang dibintangi oleh Kate Beckinsale sebagai Anna Valerious, pejuang dari keluarga bangsawan yang ditakdirkan untuk membasmi drakula dan menyelamatkan keluarganya dari kutukan, dikutip dari IMDb. Anna bekerja sama dengan Van Helsing (Hugh Jackman), pemburu monster legendaris yang dikirim oleh otoritas Vatikan untuk melawan kekuatan jahat di Eropa Timur. Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai makhluk supranatural, termasuk drakula, manusia serigala, dan Frankenstein, dalam perjuangan untuk menghentikan kekuatan gelap.

5. Underworld (2003)

Underworld adalah film aksi horor supernatural yang dirilis pada 2003 yang disutradarai oleh Len Wiseman. Kisah film ini menggabungkan elemen vampir dan manusia serigala yang terlibat dalam perang rahasia. Konflik abadi antara dua ras makhluk gaib ini telah berlangsung selama berabad-abad. Fokus cerita pada Selene (diperankan oleh Kate Beckinsale),vampir yang tugas utamanya memburu manusia serigala dalam peperangan sengit di antara kedua kubu.

WILNA LIANA AZ ZAHRA | LAILI IRA | MARVELA | RANKER | NEW YORKER | IMDB

