4 Hari Tayang, Film Kang Mak from Pee Mak Ditonton 1,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kang Mak from Pee Mak laris ditonton masyarakat Indonesia. Setelah empat hari tayang sejak 15 Agustus 2024, remake dari film horor komedi legendaris Thailand berjudul Pee Mak itu mencatat jumlah penonton 1.236.673 orang. Kabar bagus ini diungkapkan Falcon Pictures sebagai produser melalui akun Instagramnya pada Senin, 19 Agustus 2024.

"Pasukan tentara sejati yang sudah ke bioskop nonton #KangMak TERIMA KASIH! Siapa yang berani serbu di Hari Senin?" tulis Falcon Pictures.

Film Kang Mak from Pee Mak dibintangi Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Ruth Permatasari, Andre Taulany, Tarzan, dan Jirayut. Film berdurasi 122 menit ini mengisahkan kisah cinta antara Kang Makmur dengan Sari dengan mengambil latar tahun 1970-an.

Sinopsis Film Kang Mak from Pee Mak

Film ini menceritakan Kang Makmur, seorang tentara Indonesia yang harus meninggalkan istrinya, Sari, yang tengah hamil tua untuk berangkat berperang demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di medan perang, Makmur bertempur bersama teman-temannya, Supra, Fajrul, Jaka, dan Solah, yang semakin memperkuat ikatan persahabatan di antara mereka. Tekad Makmur untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan Sari menjadi dorongan utamanya.

Ketika para tentara ini pulang, rumah Makmur menjadi jujukan pertama. Pasangan suami istri itu bertemu kembali disaksikan empat sahabatnya. Di kampung halaman, masyarakat menyebut Sari beserta anaknya sudah menjadi hantu.

Kang Mak from Pee Mak disutradarai Herwin Novianto, yang sebelumnya sukses membesut film Eyang Ti. Why Do You Love Me, dan Gila Lu Ndro! Ia mengaku Kang Mak from Pee Mak adalah film remake paling berat yang pernah dibesutnya.

Pee Mak yang diremake Falcon Pictures merupakan film legendaris Thailand produksi 2013. Film aslinya dibintangi dua bintang terpopuler Negeri Gajah Putih itu, Mario Maurer dan Davika Hoorne. Kedua bintang itu bersama sutradaranya, Banjong Pisanthanakun diundang datang ke Indonesia untuk menghadiri gala premiere film ini pada 3 Agustus 2024.

"Ini kerja yang bagus. Aku suka. Jadi mengeluarkan banyak energi saat menyaksikan filmnya, karena lucu sekali. Aku jadi ingat syutingnya lagi kala itukata Mario Maurer.

