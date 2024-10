Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Dr. Dre adalah seorang rapper dan produser musik hiphop yang mendirikan label rekaman Aftermath Entertainment pada 1996 silam. Dia dikenal memproduseri berbagai karya musik populer, baik lagu maupun album. Menurut situs Universal Music, album-album dari label rekaman ini bahkan telah memperoleh banyak sertifikat platinum atau lebih tinggi dari RIAA selama bertahun-tahun.

Akhir-akhir ini, nama Dr. Dre sendiri menjadi sorotan usai kasus Sean ‘Diddy’ Combs mencuat ke publik. Diddy ditahan atas tuduhan kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan beberapa gugatan sipil lainnya.

Dr. Dre disebut sebagai orang yang melindungi Eminem agar tidak terpengaruh oleh tekanan Diddy. Eminem adalah rapper yang diduga kerap menyindir Diddy melalui lagu-lagunya, seperti “Fuel” dan “Killshot.”

Sebagai produser musik, perusahaan Dr Dre memang menaungi sejumlah artis ternama, termasuk Eminem. Aftermath Entertainment juga telah melahirkan banyak musisi papan atas lain, seperti 50 cent, Jon Connor, Busta Rhymes, dan Game. Berikut daftar artis di bawah asuhan Dr. Dre.



Artis di Bawah Asuhan Dr. Dre

Meski dikenal sebagai label rekaman yang memperkenalkan banyak musisi kelas dunia, namun pada Oktober 2024, hanya tersisa empat musisi yang berada di bawah naungan Aftermath Entertainment. Menurut laman resmi perusahaan, empat artis yang dikelola oleh Aftermath Entertainment saat ini adalah Kendrick Lamar, Eminem, Anderson .Paak, dan Dr. Dre sendiri selaku artis, produser, dan pemilik label.

Berikut profil singkat artis di bawah asuhan Dr. Dre melalui Aftermath Entertainment.

1. Kendrick Lamar

Kendrick Lamar (Billboard)

Kendrick Lamar adalah rapper Amerika Serikat yang lahir pada 17 Juni 1987 di Compton, California. Dia mencapai kesuksesannya melalui album-album seperti good kid, mAAd city (2012) dan To Pimp a Butterfly (2015). Dia meniti kariernya di dunia musik dengan menulis lirik dan merilis mixtape pertamanya, Youngest Head Nigga in Charge (2003), dengan nama K. Dot. Dia pun sempat dikontrak oleh Anthony Tiffith dari Top Dawg Entertainment.

Melansir dari Britannica, pada 2012 Lamar menandatangani kontrak dengan label Dr. Dre, Aftermath Entertainment. Dia lalu merilis LP pertamanya, good kid, mAAd city. Album ini memulai debutnya di nomor dua pada tangga lagu Billboard 200 dan menghasilkan lagu-lagu hit R&B/hip-hop “Swimming Pools (Drank)” dan “Poetic Justice.”

Lamar dinominasikan untuk tujuh kategori pada Grammy Awards 2013, tetapi gagal menang. Pada tahun berikutnya, singlenya “i” memenangkan penghargaan untuk lagu rap terbaik dan penampilan rap terbaik. Berdasarkan laman Grammy, kini Lamar telah menerima 17 penghargaan Grammy dari total 50 nominasi yang berhasil didapatkannya.



2. Eminem

Eminem. Instagram.com/@eminem

Eminem memiliki nama asli Marshall Mathers yang lahir 17 Oktober 1972 di St. Joseph, Missouri, Amerika Serikat. Dia adalah rapper, produser rekaman, dan aktor Amerika yang dikenal sebagai salah satu artis paling kontroversial dan terlaris di awal abad ke-21. Ia adalah artis rekaman pertama yang memiliki 10 album berturut-turut yang debut di nomor satu di tangga lagu album Billboard.

Kesuksesan Eminem dimulai ketika salah satu mixtape-nya sampai ke Dr. Dre, yang kemudian mengontraknya untuk Aftermath pada tahun 1998. Album studio debutnya, The Slim Shady LP, dirilis pada tahun 1999 dan memuncak di No. 2, sementara single utama "My Name Is" mencapai No. 36.

Album berikutnya, The Marshall Mathers LP, tercatat sebagai album dengan penjualan tercepat dalam sejarah rap. Eminem juga menjadi satu musisi ternama abad ke-21 dan pemenang Grammy Award 15 kali.



3. Anderson .Paak

Artis selanjutnya yang berada di bawah asuhan Dr. Dre adalah Anderson .Paak. Dia merupakan seorang rapper, penyanyi, produser, dan multi-instrumentalis yang memadukan berbagai genre musik, seperti hip-hop, soul, rock, dan R&B.

Ia mencapai kesuksesannya di dunia musik setelah mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan rapper Dr. Dre dalam albumnya Compton (2015). Sejak saat itu, dia memiliki serangkaian album yang sukses dan melejitkan namanya. Dia juga menandatangani kontrak dengan Aftermath Entertainment.

