5 Karya Terpopuler Haruki Murakami

TEMPO.CO, Jakarta - Haruki Murakami penulis Jepang, yang tergolong laris karyanya, dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Drive My Car, yang pernah menjadi sorotan setelah mencatat rekor sebagai film Jepang pertama yang dinominasikan untuk Best Picture di Piala Oscar 2022. Film drama Jepang tahun 2021 ini ditulis dan disutradarai oleh, Ryusuke Hamaguchi, merupakan adaptasi dari salah satu judul di dalam cerita pendek karya penulis Haruki Murakami, berjudul Men Without Women.

Novelnya berjudul Hear the Wind Sing, memenangkan penghargaan sastra Gunzou untuk penulis pemula pada 1979. Ia kemudian menerbitkan karya lainnya, berjudul Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood, Dance Dance Dance, South of the Border, West of the Sun, The Wind-Up Bird Chronicle, Sputnik Sweetheart, Kafka on the Shore, After Dark, 1Q84, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage, dan Killing Commendatore.

Karya Haruki Murakami

1. Hear the Wind Sing

Menceritakan perjalanan seorang pemuda yang menghadapi krisis keberadaan di tengah nilai-nilai tradisional dan modern Jepang pada 1960-an hingga 1970-an. Buku ini memenangkan Gunzou Literary Award dan diadaptasi menjadi film pada 1981.

2. Norwegian Wood

Menceritakan kisah cinta yang kompleks dari Toru Watanabe yang terjebak dalam hubungan dengan dua wanita, Naoko dan Midori. Kenangan cinta pertamanya yang dipicu oleh lagu Norwegian Wood dari The Beatles. Cerita ini juga telah diadaptasi menjadi film pada 2010, dikutip dari Tokyo Weekender.

3. Kafka on The Shore

Kisah realisme magis tentang Kafka Tamura, seorang remaja yang melarikan diri dari rumah, dan Nakata yang juga memiliki cerita kehidupan penuh misteri. Buku ini penuh dengan teka-teki dan konflik emosional.

4. 1Q84

Menceritakan kisah dua karakter, Tengo, seorang penulis bayangan, dan Aomome, seorang instruktur bela diri sekaligus pembunuh bayaran. Keduanya terjebak dalam dunia yang saling berkaitan meski menghadapi konflik yang berbeda.

5. Men Without Women

Kumpulan cerpen yang membahas dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai sudut pandang. Ini salah satu cerpen, yang diadaptasi menjadi film, Drive My Car, dikutip dari Publisher Weekly.

