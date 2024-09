Johnny Depp akan Terima Lifetime Achievement Award di Festival Film Roma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp akan mendapatkan penghargaan pencapaian seumur hidup atau Lifetime Achievement Award dari Festival Film Roma, yang akan berlangsung pada 16-27 Oktober 2024. Penghargaa ini sebagai bentuk apresiasi atas karyanya di dunia perfilman yang sukses memerankan karakter populer seperti Kapten Jack Sparrow, Willy Wonka, dan Mad Hatter.

Berkarier sejak 1980-an, Johnny Depp telah menghasilkan lebih dari 8 miliar dolar AS di box office. Aktor 61 tahun sekarang kembali ke kursi sutradara lewat film Modi - Three Days on the Wing of Madness.



Film yang Disutradarai Johnny Depp Tayang di Festival Film Roma

Johnny Depp menyutradarai film Modi - Three Days on the Wing of Madness, berlatar di Paris selama Perang Dunia I, tentang 72 jam dalam kehidupan seniman Italia Amedeo Modigliani. Film ini akan diluncurkan di Italia setelah pemutaran perdananya di San Sebastian. Film ini akan diputar di bagian Grand Public non-kompetitif Roma sebelum dirilis di Italia oleh pemain produksi atau distribusi baru Be Water bekerja sama dengan Maestro Distribution dan Medusa Film.



Seputar Film yang Disutradarai Johnny Depp



Modi dibintangi Riccardo Scamarcio dari Italia sebagai pelukis dan pematung yang menjadi terkenal karena gaya modern yang inovatif dalam potret dan lukisan telanjangnya. Film ini mengikuti para seniman melalui serangkaian peristiwa yang kacau di jalanan Paris yang dilanda perang pada 1916.

Selain Riccardo Scamarcio, film Modi juga dibintangi oleh Al Pacino sebagai kolektor seni internasional Maurice Gangnat, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, dan Sally Phillips.

Modi menandai kembalinya Depp ke dunia penyutradaraan setelah debutnya pada 1997 dengan film The Brave yang mendapat kritik pedas. Film Modi juga merupakan salah satu proyek pertama Johnny Depp sejak pertarungan hukumnya pada 2022 dengan mantan istrinya, Amber Heard.

Festival Film Roma edisi ke-19 mendatang juga akan memberikan penghargaan khusus kepada Viggo Mortensen dan Francis Ford Coppola. Aktor sekaligus musisi asal Amerika Serikat Viggo Mortensen akan menayangkan The Dead Don't Hurt di festival tersebut. Sedangkan sutradara Francis Ford Coppola menghadiri pemutaran perdana Megalopolis di Festival Film Roma 2024.

