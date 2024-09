Lee Jung Jae Pemeran Squid Game 2, Simak Film dan Serial yang Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah merilis trailer perdana untuk serial musim kedua, Squid Game. Serial ini dijadwalkan rilis pada 26 Desember 2024. Sebelumnya, serial musim pertama Squid Game telah tayang pada 2021. Lee Jung Jae kembali membintangi serial tersebut.

Berikut film dan serial yang dibintangi Lee Jung Jae.

1. Hunt (2022)

Hunt adalah film thriller aksi mata-mata Korea Selatan tahun 2022 yang disutradarai oleh Lee Jung Jae dalam debutnya sebagai sutradara film layar lebar. Film ini dibintangi oleh Lee Jung Jae bersama Jung Woo Sung dan diundang untuk diputar dalam sesi Pemutaran Tengah Malam non-kompetitif di Festival Film Cannes 2022.

Diluncurkan pada 10 Agustus 2022, film ini bercerita tentang Park Pyung Ho (Lee Jung Jae) dan Kim Jung Do (Jung Woo sung), dua agen elite Badan Keamanan Nasional yang juga merupakan rival. Keduanya memburu direktur mata-mata Korea Utara yang dikirim ke Korea Selatan, hingga akhirnya mereka mengungkap kebenaran tersembunyi.

2. Squid Game (2021)

Squid Game adalah seri televisi drama bertahan hidup Korea Selatan 2021 garapan Hwang Dong Hyuk. Dikutip dari AsianWiki, serial ini menceritakan Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), yang hidupnya sulit setelah dipecat, mendengar tentang permainan bertahan hidup rahasia dengan hadiah uang miliaran.

Cho Sang Woo (Park Hae Soo), yang sudah seperti saudara bagi Gi Hun tumbuh di lingkungan yang sama. Meski berasal dari keluarga miskin, Cho Sang Woo sukses di pendidikan dan karier, namun kini terjebak dalam krisis akibat penyelewengan dana perusahaan. Ia memutuskan untuk mengikuti permainan tersebut bersama Seong Gi Hun.

3. Deliver Us from Evil (2020)

Deliver Us from Evil adalah film laga (2020) yang disutradarai dan ditulis oleh Hong Won Chan, dibintangi oleh Hwang Jung Min, Lee Jung Jae, dan Park Jung Min. Film ini berkisah tentang kasus penculikan mengejutkan di Thailand yang terkait dengan In Nam (Hwang Jung Min),pembunuh bayaran yang baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya.

Menyadari keterlibatannya, In Nam pergi ke Thailand, dan bersama asistennya Yoo Yi (Park Jung Min), berusaha menyelesaikan kasus tersebut. Ray (Lee Jung Jae) mengetahui bahwa saudaranya dibunuh oleh In Nam, berangkat ke Thailand untuk membalas dendam.

4. New World (2013)

New World adalah film kriminal yang ditulis dan disutradarai oleh Park Hoon Jung, dibintangi oleh Lee Jung Jae, Choi Min Sik, Hwang Jung Min, dan Park Sung Woong. Film ini mengisahkan Lee Ja Sung (Lee Jung Jae), polisi yang menyamar di dalam sindikat kejahatan Korea, yang harus menghadapi dilema antara tugasnya sebagai petugas polisi dan posisinya yang semakin tinggi dalam organisasi kriminal Goldmoon.

Setelah kematian mendadak bos utama Goldmoon, perebutan kekuasaan dimulai antara dua tokoh kunci, Jung Chung (Hwang Jung Min) dan Lee Joong Goo (Park Seong Woong). Kang Hyung Chul (Choi Min Sik) dari Badan Kepolisian Nasional melancarkan operasi untuk mengganggu suksesi kepemimpinan di Goldmoon, membuat Ja Sung terjebak antara perintah Kang dan kesetiaannya kepada Jung Chung, yang membuat rumit posisinya.

5. The Housemaid (2010)

The Housemaid adalah film thriller yang disutradarai oleh Im Sang Soo. Film ini berkisah tentang Eun Yi, yang diperankan oleh Jeon Do Yeon, seorang pekerja rumah tangga yang terlibat dalam cinta segitiga berbahaya dengan keluarga kelas atas tempat ia bekerja.

Film ini juga dibintangi oleh Lee Jung Jae, Youn Yuh Jung, dan Seo Woo. Ini remake dari film berjudul sama karya Kim Ki Young tahun 1960, The Housemaid bersaing untuk meraih Palme d'Or di Festival Film Cannes 2010.

