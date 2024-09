Kunto Aji, Ghea Indrawari hingga Padi Reborn akan Ramaikan Port Jazz Festival 2024 di Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Port Jazz Festival 2024 akan menjadi puncak rangkaian acara Sail to Indonesia yang digelar oleh PT Pelindo, bersamaan dengan perayaan HUT ke-3 perusahaan tersebut. Festival musik ini akan diadakan di Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) pada Jumat, 4 Oktober 2024, dan menghadirkan deretan musisi kenamaan Tanah Air.

Deretan Musisi Tanah Air yang Meriahkan Acara

"Di tanggal 4 nanti, kami akan menghadirkan Port Jazz Festival 2024. Ini menjadi gong acara, dari sore hingga malam hari,” ujar Wiluyo Karyanto, Senior Vice President SDM dan Umum PT Pelindo Solusi Logistik, dalam konferensi pers yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Wiluyo mengungkapkan, acara ini merupakan kesempatan besar bagi para penggemar musik karena akan diisi oleh musisi seperti Ghea Indrawari, Sore, Adikara, Kunto Aji, Chandra Darusman bersama Karimata Band featuring Amelia Ong, dan Padi Reborn.

“Kami akan melakukan semacam festival band yang akan diisi oleh artis-artis nasional Grade A,” kata Wiluyo.

Rangkaian Acara Sail to Indonesia

Dua hari sebelum Port Jazz Festival, tepatnya pada Rabu, 2 Oktober 2024, penyanyi jazz Andien akan tampil dalam Gala Dinner yang menjadi bagian dari acara Sail to Indonesia Goes to BMTH.

Tak hanya itu, pada Kamis, 3 Oktober 2024, festival kuliner dan budaya lokal turut meramaikan BMTH. Deretan musisi lokal seperti White Swan, Lolot, Emoni, dan Dialog Dini Hari dijadwalkan akan tampil meramaikan acara.

"Karena kami ingin melibatkan masyarakat Bali sepenuhnya," ujar Wiluyo. Ia juga menambahkan bahwa acara ini akan menjadi momentum untuk memperkenalkan BMTH sebagai destinasi pariwisata baru di Bali.

Port Jazz Festival menjadi bagian dari agenda besar Sail to Indonesia yang akan menghadirkan 50 yacht dari berbagai negara. Untuk pertama kalinya, yacht-yacht tersebut akan bersandar di Pelabuhan Benoa selama acara berlangsung.

Para pelancong mancanegara yang ikut dalam Sail to Indonesia akan disuguhkan berbagai program hiburan, mulai dari festival kuliner, budaya, hingga pertunjukan musik jazz. BMTH, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), diproyeksikan menjadi gerbang peningkatan ekonomi Bali melalui aktivitas pariwisata bahari.

