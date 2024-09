Love Stuck: Mengenal Pemeran Utama Film Thailand Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video akan meluncurkan film orisinal Thailand, Love Stuck. Diadaptasi dari novel terkenal The Map of Tiny Perfect Things, film fantasi komedi romantis ini akan tersedia di lebih dari 240 negara dan wilayah mulai 17 Oktober 2024.

Film ini dibintangi Teeradon Supapunpinyo dan Plearnpichaya Komalarajun. Film ini juga menampilkan Thitiya Jirapornsilp, Sanya Kunakorn, Grace Mahadumrongkul, dan Monthapoom Sumonvarangkul.

Dikutip dari MyDramaList, berikut adalah profil singkat para pemeran utama dalam film ini.

1. Teeradon Supapunpinyo (James) sebagai Toy

Teeradon Supapunpinyo, yang lebih dikenal dengan nama panggilan James atau Jamyjames, lahir di Bangkok, Thailand, pada 27 April 1997. Karier aktingnya dimulai pada 2014. Kala itu, ia mengikuti ajang pencarian bakat dalam acara reality show Hormones: The Next Gen yang diproduksi oleh Nadao Bangkok.

Ia memulai debut aktingnya sebagai karakter pendukung bernama Sun dalam serial Hormones musim kedua, kemudian menjadi pemeran utama di musim ketiga.

James mulai dikenal luas di kancah perfilman internasional setelah tampil dalam film Bad Genius (2017), thriller yang diakui di berbagai festival film. Dalam film ini, ia berperan sebagai Bank, siswa jenius yang terjebak dalam konspirasi kecurangan ujian. Penampilannya dalam film tersebut membawanya masuk dalam nominasi Aktor Terbaik di Thailand National Film Association Awards dan Bangkok Critics Assembly Award.

Selain karier aktingnya, James juga sempat terjun ke dunia musik sebagai anggota grup idola Nine by Nine dari 2018 hingga 2019. Setelah itu, ia menjadi bagian dari boyband Trinity sebelum akhirnya mengakhiri kontrak dengan agensi pada Agustus 2021.

2. Plearnpichaya Komalarajun (Junei) sebagai Vee

Plearnpichaya Komalarajun, atau akrab disapa Junei, aktris dan mantan anggota grup idola Thailand BNK48. Ia lahir di Bangkok, Thailand, pada 4 Juli 2000. Junei memulai kariernya di dunia hiburan sebagai anggota generasi kedua BNK48 yang terkenal dengan hits seperti Koisuru Fortune Cookie.

Junei juga dikenal karena kemampuannya dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Thailand, Inggris, dan Rusia. Ia menguasai Bahasa Rusia setelah menjadi siswa pertukaran di Rusia melalui program AFS pada 2016. Saat ini, Junei sedang menempuh pendidikan di Fakultas Arsitektur, Universitas Chulalongkorn, di bidang desain seni visual internasional.

Karier akting Junei melesat ketika ia mendapat peran dalam serial OMG! Oh My Girl dan Bad Genius: The Series. Dalam film Love Stuck, Junei memerankan karakter utama bernama V, yang bersama Toy, terlibat dalam perjalanan emosional yang penuh dengan fantasi romantis.

