Emilia Perez Masuk Daftar Film Terbaik untuk Oscar 2025, Joko Anwar Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Film Emilia Perez yang dibintangi oleh aktris sekaligus penyanyi Amerika Serikat, Selena Gomez, resmi dipilih oleh Komite Film Prancis sebagai wakil negara tersebut dalam ajang Oscar 2025. Film ini akan bersaing di kategori Best International Feature Film pada Academy Awards ke-97. Pemilihan ini semakin menambah deretan prestasi film Prancis berbahasa Spanyol itu.

Selena Gomez, dalam unggahannya di Instagram pada Senin, 23 September 2024, mengungkapkan rasa bangganya terhadap film ini. "Membuat film ini sangat sepadan dengan darah, keringat, dan air mata. Aku sangat bangga dengan proyek ini Jacques,” tulisnya, merujuk pada sang sutradara, Jacques Audiard.

Pengakuan di Cannes dan Kritikan Positif atas Film Emilia Perez

Sebelum terpilih mewakili Prancis di ajang Oscar, Emilia Perez telah mendapatkan pengakuan dari sejumlah festival internasional. Film ini berhasil meraih dua penghargaan utama di Cannes Film Festival 2024. Penghargaan tersebut meliputi Best Actress Ensemble yang diberikan kepada seluruh pemeran utama wanita, termasuk Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, dan Selena Gomez.

Selain penghargaan untuk para pemeran, Emilia Perez juga meraih Jury Prize yang dipimpin oleh Greta Gerwig. Kesuksesan di Cannes juga membuat Netflix membeli hak distribusi film ini di Amerika Serikat dan Inggris.

Selain penghargaan di Cannes, film ini juga menerima ulasan positif dari berbagai kritikus. Mereka memuji penampilan para aktor, alur cerita yang kuat, serta gaya penyutradaraan Jacques. Salah satunya ada Joko Anwar, sineas Tanah Air. Joko Anwar menonton film ini di Jakarta World Cinema 2024 yang saat ini sedang berlangsung.

Melalui unggahan di Instagramnya, ia menyebut film ini sebagai karya yang sangat brilian. Menurut Joko Anwar, film ini mampu menghadirkan perpaduan kekuatan dan kelembutan, sangat mengharukan hingga membuatnya menangis. "Hasil kerja filmmaker yang punya otak dan rasa jauh melebihi kita-kita orang biasa ini," tulisnya, kemarin.

Persaingan Menuju Oscar 2025

Meskipun Emilia Perez dianggap sebagai salah satu kandidat kuat, film ini harus bersaing dengan beberapa judul lainnya untuk masuk dalam daftar nominasi Oscar. Komite Oscar Prancis menyusun daftar pendek berisi empat film, termasuk The Count of Monte Cristo yang adaptasi dari novel klasik karya Alexandre Dumas, serta All We Imagine as Light oleh Payal Kapadia dan film thriller Misericordia karya Alain Guiraudie.

Di antara pesaing terberat Emilia Perez adalah The Count of Monte Cristo, yang meraih kesuksesan besar di box office Prancis dengan penjualan lebih dari 8 juta tiket. Sementara itu, Emilia Perez berhasil menjual hampir 750.000 tiket sejak dirilis oleh Pathé pada Agustus 2024.

Emilia Perez akan menghadiri malam penganugerahan Oscar pada 3 Maret 2025 di Dolby Theater, Los Angeles. Sebelum itu, nominasi akan diumumkan pada 17 Januari 2025, yang akan menentukan nasib film ini dalam kompetisi internasional yang bergengsi.

Sinopsis Film Emilia Perez

Emilia Perez bercerita tentang Rita (Zoe Saldana), seorang pengacara di firma hukum. Ia dikenal lebih sering membantu penjahat ketimbang memperjuangkan keadilan. Masalah muncul ketika Rita harus menangani kasus Manitas (Karla Sofía Gascón), mantan pemimpin kartel narkoba yang ingin melakukan operasi pergantian kelamin secara rahasia.

Manitas berharap dapat menjadi perempuan sejati seperti yang selalu ia impikan. Di sisi lain, Manitas memiliki istri bernama Jessi (Selena Gomez), yang tidak menyadari rencana suaminya. Alur cerita yang kompleks dan sentuhan humanis membuat film ini menonjol di antara film-film bertema serupa.

Film ini tidak hanya mengeksplorasi kisah tentang identitas gender, tetapi juga hubungan manusia, kekuasaan, dan cinta yang rumit. Emilia Perez dijadwalkan tayang di bioskop di Amerika Serikat pada 1 November 2024 dan di Netflix pada 13 November 2024.

