Johnny Depp akan Bermain Film Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Terry Gilliam menggarap film terbarunya The Carnival at the End of Days dan menjadikan Johnny Depp sebagai salah satu pemainnya. Laporan The Guardian, Rabu, 5 Juni 2024, dikutip Antara.

Laporan majalah Premiere, Gilliam mengatakan, ia telah memilih Depp dalam proyek dan telah mengajukan tawaran secara terbuka. Ia menggambarkan karakter Depp nantinya akan menjadi 'Setan' dengan lawan main Jeff Bridges sebagai karakter Tuhan.

“Tuhan memusnahkan umat manusia dan satu-satunya karakter yang ingin menyelamatkan mereka adalah Setan, dan Johnny Depp berperan sebagai Setan," katanya.

Gilliam mengatakan, ia tidak akan menjadi Tuhan seperti yang biasa ada di film. "Saya memerlukan animasi untuk menghidupkannya, karena dalam adegan dengan Tuhan, setidaknya ada 15 hewan. Dan ini akan menjadi rumit karena harus realistis dan biayanya akan sangat mahal," katanya.

Syuting dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2025. Selain Depp dan Bridges, Gilliam juga menyebutkan bahwa para pemerannya antara lain Adam Driver, dan Jason Momoa.

Tentang Johnny Depp

Dikutip dari Britannica, Johnny Depp adalah salah satu aktor terkenal di Hollywood. Ia lahir di Owensboro, Kentucky, Amerika Serikat, pada 9 Juni 1963. Depp memulai karier aktingnya di awal tahun 1980-an dengan peran kecil dalam film A Nightmare on Elm Street (1984). Namanya mulai dikenal setelah berperan sebagai polisi muda dalam serial televisi 21 Jump Street (1987-1990). Serial ini membuatnya menjadi idola remaja, namun Depp merasa terkekang oleh peran tersebut dan mencari tantangan yang lebih kreatif dalam dunia perfilman.

Pada 1987, Depp menggantikan Jeff Yagher dalam peran polisi yang menyamar Tommy Honson di serial televisi populer 21 Jump Street. Pada 1990, setelah banyak memerankan film remaja, kolaborasi pertama Depp dengan sutradara Tim Burton muncul ketika dia memainkan peran utama dalam Edward Scissorhands.

Depp aktor yang ketenarannya identik dengan karakter Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean. Sebelum tenar seperti sekarang, saat berusia 16 tahun Depp sempat mengejar karier bermusik. Bandnya, The Kids, pindah dari Florida ke Los Angeles.

