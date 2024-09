Demam IShowSpeed di Indonesia, Siapa Dia?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - IShowSpeed menginjakan kaki pertama kali di Indonesia pada 18 September 2024 di Jakarta. Ia memulai siaran tersebut pukul 16.30 WIB dan berakhir pada 20.23 WIB. Siaran tersebut berhasil mencatat rekor penonton terbanyak dalam perjalanan kariernya, yaitu 1 juta penonton. Kedatangannya ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan Asia yang dilakukan Speed.

Profil IShowSpeed

Pemilik nama asli Darren Jason Watkins Jr. ini lahir pada 21 Januari 2005, di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Ia memulai karier sebagai YouTuber sejak 2019. Awalnya, ia dikenal dengan konten siaran langsung bermain gim, termasuk gim populer, seperti Roblox, FIFA, dan Fortnite. Ia pertama kali mengunggah permainan 2K18 miliknya dengan durasi 1 menit 24 detik. Setelah itu, ia tidak hanya fokus pada gim, tetapi mulai membagikan kegiatan sehari-hari selama mengunjungi berbagai negara, seperti Brasil, Arab Saudi, dan Prancis.

Speed mulai meraih popularitas di YouTube yang berhasil mendapatkan jumlah subscribers mencapai 30,8 juta. Selama berkarier, Speed juga telah meraih beberapa penghargaan, seperti Breakout Streamer of the Year di Streamy Awards ke-12 pada 2022, nominasi Streamer of the Year dan Variety Streamer pada edisi ke-13, memenangkan kategori Variety Streamer.

Selain YouTube, Speed juga aktif di media sosial lainnya, seperti Instagram, X, TikTok, dan Snapchat. Ia kerap mengunggah aksi-aksi spontan yang mengundang gelak tawa dan menarik penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Selama di Indonesia, Speed mengunjungi tiga wilayah dengan melakukan aksi yang menghibur, yaitu:

Jakarta

Speed menghabiskan hari pertama tiba di Indonesia dengan mengunjungi Kota Tua, Jakarta. Ia mengunjungi Kota Tua sambil mengenakan kaos Timnas Indonesia berwarna merah berkeliling dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.

Ia melakukan berbagai aktivitas, yaitu membaca garis tangan, berjoget dengan iringan lagu dangdut, memainkan angklung, dan bernyanyi bersama warga setempat. Ia juga memasuki rumah hantu di Kota Tua. Meskipun awalnya berani, tetapi tidak lama kemudian, ia sering terkejut dan ketakutan.

Bali

Setelah Jakarta, pada 19 September 2024, Speed mengunjungi Bali. Saat berada di Pulau Dewata, ia mengunjungi Uluwatu, Bali untuk menghadiri pementasan tari kecak sekitar pukul 18.30 Wita. Ia pun turut mengikuti tarian tersebut.

Setelah itu, ia mencoba ayunan raksasa yang di pinggir tebing Ubud. Selanjutnya, ia menggunakan sepeda motor berkunjung ke Monkey Forest Ubud. Di sana, ada kejadian unik lantaran mikrofon Speed dicuri monyet. Kemudian, ia mengunjungi pasar lokal dan membeli souvenir “spesial” khas Bali, seperti terlihat dalam kanal YouTube IShowSpeed.

Yogyakarta

Saat mengunjungi Yogyakarta, pada 21 September 2024, IShowSpeed mengunjungi Omah Kecebong di Tirtoadi dan mengenakan sorjan motif bunga, kain, serta blangkon. Ia juga belajar memanah dan mengucapkan kata Jawa, monggo (silakan). Selain itu, ia juga menyusuri Malioboro dan masuk ke Hamzah Batik.

Di Yogyakarta, IShowSpeed mencicipi bakpia Jogja, minum jamu beras kencur, dan bermain kendang. Setelah itu, ia berkunjung ke Alun-Alun Kidul Keraton Yogyakarta dan mencoba melewati dua pohon beringin Keraton. Sebelum menutup siaran langsung selama di Indonesia, ia mengaku berkeinginan akan kembali untuk mengunjungi Papua.

