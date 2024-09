7 Film Netflix Hollywood Terbaik yang Diangkat dari Kisah Nyata, Ada Garapan Angelina Jolie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang diangkat dari kisah nyata memberikan penonton wawasan tentang kejadian nyata yang menggemparkan secara lebih mendalam. Film-film ini umumnya dibuat dengan lebih didramatisasi karena dibalut dalam sudut pandang fiksi. Hal inilah yang membuat karya-karya sinema tersebut memiliki tempat tersendiri bagi para penikmat film.

Sebagai salah satu platform over-the-top (OTT) populer, Netflix memiliki banyak film yang diangkat dari kisah nyata. Selain program orisinal, layanan streaming ini juga menawarkan banyak pilihan lain dari film-film Hollywood layar lebar yang tayang di aplikasi asal Amerika Serikat itu.

Melansir dari Entertainment Weekly, berikut beberapa film Netflix Hollywood terbaik yang diangkat dari kisah nyata.



1. 22 July (2018)

Salah satu beberapa film Netflix Hollywood yang diangkat dari kisah nyata adalah 22 July. Film garapan sutradara Paul Greengrass ini mengambil latar belakang di Norwegia pada 22 Juli 2011 silam.

Dikisahkan, teroris sayap kanan Anders Behring Breivik membunuh 77 orang muda yang menghadiri Perkemahan Pemuda Partai Buruh di Pulau Utøya di luar Oslo. Terdiri dari tiga bagian, film ini mengupas tentang para penyintas serangan, kepemimpinan politik Norwegia, dan para pengacara yang terlibat

Film ini menceritakan tentang William Kamkwamba yang lahir di negara Malawi, di Afrika. Saat berusia empat belas tahun, kekeringan yang parah melanda desa tempat tinggalnya. Penduduk tidak punya apa-apa untuk dimakan.

Sebagai siswa yang berprestasi dan sangat menyukai fisika, William memutuskan untuk menyelamatkan desa asalnya dari kelaparan. Di perpustakaan, ia menemukan buku-buku tentang fisika. Setelah mempelajari buku-buku tersebut, ia mendapat ide untuk membangun generator angin, untuk menyediakan listrik bagi keluarganya.

Poster film Netflix, The Boy Who Harnessed the Wind. Foto: Netflix.



3. Dolemite Is My Name (2019)

Film biografi garapan sutradara Craig Brewer ini mengangkat kisah tentang orang-orang yang bersatu untuk meraih impian mereka. Dikisahkan, Rudy Ray Moore menyutradarai proyek film grindhouse. Dia menggarap film itu berdasarkan karakter ciptaannya yang bernama Dolemite. Namun, dia secara tidak sengaja menciptakan salah satu film buruk paling ikonik sepanjang masa dalam prosesnya.

Aktris senior Angelina Jolie menjadi sutradara sekaligus penulis skenario untuk film ini. First They Killed My Father bercerita tentang seorang gadis kelas menengah Kamboja yang melihat kehidupan keluarganya berubah drastis saat Khmer Merah menyerbu Kamboja pada tahun 1970-an.

Mereka pun meninggalkan apartemen dan gaya hidup mereka yang nyaman untuk tinggal di kamp kerja primitif. Saat ayahnya, seorang mantan perwira, terbunuh, keluarga itu berpisah untuk bertahan hidup



5. The Highwaymen (2019)

Dari sutradara John Lee Hancock, The Highwaymen mengikuti kisah yang belum terungkap dari para detektif legendaris dalam menangkap penjahat Bonnie dan Clyde. Saat itu, kekuatan penuh FBI dan teknologi forensik terbaru tidak cukup untuk menangkap penjahat paling terkenal di negara itu. Dua mantan Texas Rangers, yakni Frank Harmer dan Maney Gault, pada akhirnya harus mengandalkan insting dan keterampilan lama mereka untuk menyelesaikan pekerjaan



6. Hit Man (2024)

Film bergenre komedi kejahatan ini bercerita tentang Gary Johnson yang merupakan pembunuh profesional paling dicari di New Orleans. Bagi kliennya, dia memiliki senjata misterius yang membuatnya patut untuk disewa. Namun, dia sebenarnya bekerja untuk pihak kepolisian.

Suatu ketika, dia melanggar protokol dengan membantu seorang wanita putus asa yang mencoba melarikan diri dari suami yang kasar. Dia pun mendapati dirinya jatuh cinta pada persona palsu wanita itu dan mulai menjadi penjahat.



7. The King (2019)

The King adalah sebuah film tentang perang historis yang ceritanya berdasarkan novel Henriad karya William Shakespeare. Film ini diadaptasi dari tiga drama berbeda tentang Henry IV dan Henry V, dengan plot yang berfokus pada Henry V, putra tertua Raja Henry IV dari Inggris.

Diceritakan, Hal adalah pangeran dan pewaris tahta Inggris yang meninggalkan kehidupan kerajaan dan hidup di antara rakyat biasa. Namun ketika ayahnya meninggal, dia dinobatkan sebagai Raja Henry V dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang sebelumnya ia hindari. Raja muda itu pun harus menghadapi politik istana, kekacauan, dan perang yang ditinggalkan ayahnya.

