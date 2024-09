Han Hyo Joo Syuting Drama Romantics Anonymous di Bali, Beradu Akting dengan Aktor Oguri Shun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han Hyo Joo, membuat kejutan bagi para penggemarnya saat terlihat berada di Pulau Bali, Indonesia. Kehadirannya di Bali terungkap lewat unggahan Insta Story-nya pada Selasa 17 September 2024, yang memperlihatkan keindahan alam pulau tersebut.

Hyo-joo juga membagikan foto tumpeng nasi kuning, yang kerap menjadi simbol perayaan di Indonesia, dengan ucapan terima kasih atas dukungan yang diterimanya.

Baca juga: Andien akan Jadi Bintang Tamu di Gala Dinner Sail to Indonesia Goes to BMTH

Dikutip dari Antara, Han Hyo-joo juga membagikan foto tanda nama bertuliskan "Hana," yang menegaskan bahwa ia adalah pemeran utama dalam proyek terbarunya. Pada tanda nama tersebut, tampak nama tiga perusahaan produksi, salah satunya adalah Baliprod Films. Ini memunculkan spekulasi bahwa Hyo-joo sedang terlibat dalam syuting drama baru di Bali.

Kunjungan Han Hyo Joo ke Bali diyakini terkait dengan produksi drama Netflix Jepang berjudul Romantics Anonymous. Dalam drama ini, Hyo-joo akan beradu akting dengan aktor ternama Jepang, Oguri Shun. Meski detail resminya masih dirahasiakan, rumor ini semakin kuat karena unggahan Hyo-joo di media sosial yang memperlihatkan suasana syuting di Bali.

Tentang Romantics Anonymous

Dilansir dari IMDb, Romantics Anonymous adalah drama komedi romantis yang mengisahkan seorang pembuat cokelat yang mengalami kecemasan sosial. Ia bekerja di sebuah toko cokelat kecil dan memulai perjalanan cinta di sana. Han Hyo-joo memerankan karakter Lee Hana, seorang pembuat cokelat jenius yang menyembunyikan identitasnya karena fobia sosial yang dialaminya.

Dalam drama ini, Oguri Shun akan memerankan Fujiwara Sosuke, presiden baru toko cokelat Le Sober yang juga menderita gangguan obsesif-kompulsif akibat trauma masa lalu. Kisahnya bermula ketika Sosuke bertemu dengan Hana yang bekerja di toko yang sama, keduanya saling terhubung melalui kecintaan mereka terhadap cokelat, meskipun memiliki masalah hubungan yang serius.

Drama ini akan digarap oleh sutradara ternama Shô Tsukikawa, yang sebelumnya sukses dengan film Let Me Eat Your Pancreas dan The 100th Love With You. Selain Han Hyo-joo dan Oguri Shun, drama ini juga akan dibintangi oleh Yuri Nakamura sebagai Irene, seorang psikiater yang terlibat dalam kehidupan Sosuke dan Hana, serta Jin Akanishi sebagai Hiroshi, teman dekat Sosuke yang juga terlibat dalam dinamika cerita.

