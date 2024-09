Cinta Laura dan Enzy Storia di Paris Fashion Week 2024, Bawa Misi Penting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Cinta Laura dan Enzy Storia kembali mewakili Indonesia di ajang Paris Fashion Week 2024 yang digelar pada 23 September hingga 1 Oktober mendatang. Keduanya berjalan di runway Le Defile L'Oreal Paris bersama Kendall Jenner, Camilla Cabello, Viola Davis, Eva Longoria dan bintang global besar lainnya.

Memasuki tahun ke-7, pergelaran Paris Fashion Week mengusung tema 'Le Defile Walk Your Worth.' Partisipasi L'Oréal Paris di Paris Fashion Week 2024 membawa misi untuk menyebarluaskan Stand Up Against Street Harassment, sebuah gerakan yang telah berjalan sejak 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pelecehan di ruang publik.



Cinta Laura dan Enzy Storia mengajak perempuan Indonesia untuk tampil percaya diri, menerima diri apa adanya, serta berani menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Cinta Laura selaku brand ambassador dan juru bicara L'Oréal Paris, menyatakan pentingnya pemberdayaan perempuan.

"Saya merasa terhormat dapat mewakili Indonesia di ajang bergengsi ini sambil mengusung misi yang sangat penting. Memberdayakan perempuan tidak hanya mengingatkan akan nilai mereka dengan merasa cantik, tetapi juga memastikan mereka merasa aman untuk mengekspresikan diri dan beraktivitas di ruang publik," kata Cinta Laura.



Enzy Storia: Tunjukkan Pesona Perempuan Indonesia kepada Dunia

Enzy Storia, L'Oréal Paris Worth It Squad menambahkan bahwa kehadiran mereka berdua di Paris Fashion Week 2024 sekaligus untuk menunjukkan pesona perempuan Indonesia. Tidak hanya fisik, tetapi juga dari dalam diri masing-masing.

"Melalui partisipasi saya di Paris Fashion Week tahun ini, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pesona perempuan Indonesia tidak hanya bersinar dari luar, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan keberanian mereka untuk mendukung sesama dan melawan ketidakadilan sosial," kata Enzy Storia.

Di luar runway, Cinta Laura dan Enzy Storia mengenakan busana rancangan Harry Halim, fashion designer muda Indonesia. Salah satu outfit yang dirancangkan khusus untuk Cinta Laura adalah dress yang menampilkan siluet simbol perempuan berwarna merah. Gaun tersebut terinspirasi oleh makna bendera Indonesia yang melambangkan keberanian. Hal itu sejalan dengan pesan yang dibawa Cinta, yakni mengajak perempuan untuk berani mengekspresikan diri dan mendukung satu sama lain.

