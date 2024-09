Para Pemeran Film Sector 36 Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sector 36 film Netflix India terbaru yang sudah rilis sejak 13 September 2024. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang pembunuhan mengerikan yang terungkapdi Desa Nithari, Noida, Uttar Pradesh, pada 2006.

Dikutip dari The Hindu, Sector 36 film India debutan sutradara Aditya Nimbalkar dengan naskah cerita ditulis oleh Bodhayan Roychaudhury.

Pemeran Sector 36

Pemeran film Sector 36 adalah Vikrant Massey sebagai Prem, Akash Khuran sebagai Balbir Bassi, Deepak Dobriyal sebagai Ram Charan Pandey, Darshan Jariwala sebagai Dy SP Rastogi, dan Mahadev Singh Lakhwat sebagai Konstan Bishnoi.

1. Vikrant Massey

Dikutip dari IMDb, Vikrant Massey aktor India yang lahir di Mumbai, pada 3 April 1987. Vikrant membuat debut Bollywood dalam film Robber (2013) karya Vikramaditya Motwane yang dibintangi bersama Ranveer Singh dan Sonakshi Sinha. Peran utama pertamanya dalam proyek penyutradaraan debut Konkona Sen Sharma, A Death in the Gunj (2016). Ia berperan sebagai seorang siswa yang pemalu.

Aktingnya dalam film A Death in the Gunj membuatnya mendapat pujian. Berkat film ini, ia memenangkan penghargaan Best Actor di Caleidoscope Indian Film Festival Award (2017) dan nominasi untuk kategori Best Actor pilihan kritikus di Filmfare Awards (2018).

2. Akash Khurana

Akash Khurana telah membintangi sejumlah film populer termasuk Baazigar (1993) , The River of Love (2021) dan Koi... Mil Gaya (2003). Dikutip dari The Movie Database, Akash juga dikenal sebagai penulis, pengarang, skenario, sutradara, sialog, dan produser. Beberapa karyanya antara lain Barfi!, Krrish, Koi.

3. Deepak Dobriyal

Deepak Dobriyal lahir di distrik Pauri Garhwal di Uttarakhand pada 1 September 1975. Ia memulai karier aktingnya pada 1994 dengan sutradara teater Arvind Gaur.

Deepak telah menerima pengakuan atas perannya dalam Omkara sebagai Rajju dan sebagai pembantu protagonis Pappi dalam Tanu Weds Manu (2011), peran yang ia ulang dalam sekuel tahun 2015 Tanu Weds Manu: Returns dan kembali menerima pujian dari kritikus.

4. Darshan Jariwala

Darshan Jariwala lahir di Bombay, pada 29 September 1958. Darshan aktor yang dikenal lewat Million Dollar Arm (2014), Gandhi, My Father (2007), dan Kahaani (2012).

5. Mahadev Singh Lakhwat

Mahadev Singh Lakhawat aktor India yang dikenal lewat Vedaa (2024), The Family Man (2019), dan A Simple Murder (2020).

Sinopsis Sector 36

Sector 36 mengambil latar belakang kisah dari kasus sensasional India terkait tuduhan perdagangan organ, kanibalisme, dan nekrofilia. Kedua terdakwa kasus tersebut, yakni seorang pengusaha dan pekerja rumah tangganya, saat itu dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan.

Pada 2023, Pengadilan Tinggi Allahabad membebaskan mereka, dengan alasan kurangnya bukti yang kuat dan menuding lembaga investigasi atas penyelidikan yang buruk.

Hal tersebut sebagai salah satu alasan Netflix mengangkat kisah tersebut dalam sudut pandang fiksi.

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | IMDB

