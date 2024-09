Mengenal Cate Blanchett, Aktris Penerima Penghargaan Donostia di Festival Film Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Australia Cate Blanchett menerima penghargaan Donostia di Festival Film San Sebastian Spanyol, pada Sabtu, 21 September 2024. Laporan Hollywood Reporter, dikutip Antara, pada hari yang sama, Blanchett yang dikenal, karena perannya dalam film-film seperti The Aviator, trilogi The Lord of the Rings dan yang terbaru, Tár yang dinominasikan Oscar.

Profil Cate Blanchett

Cate Blanchett lahir di Melbourne, Australia, pada 14 Mei 1969. Dikutip dari Britannica, Blanchett pertama tampil bersama Sydney Theatre Company dalam drama Caryl Churchill's Top Girls dan Timothy Daly Kafka Dances. Pada 1993, Blanchett bersama Geoffrey Rush dalam film Oleanna sebagai seorang siswa.

Blanchett memulai debutnya di layar televisi pada 1993 dan segera mendapat peran udama dalam miniseri Heartland (1994) dan Bordertow (1995). Blanchett pun pindah ke film layar lebar dengan Paradise Road (1997), yakni drama sejarah tentang perang Jepang di Perang Dunia II. Setelah membintangi film tersebut, reputasi Blanchett tumbuh dengan dua film layar lebar berikutnya.

Ia pernah membintangi Thank God He Met Lizzie (1997) yang kemudian dirilis sebagai The Wedding Party) dan Oscar and Lucinda (1997), ia berperan sebagai pewaris pemberontak yang dikucilkan dari masyarakat Australia. Ia mendapat peran sebagai Ratu Elizabeth I muda dalam film Elizabeth (1998). Melalui perannya tersebut, dirinya masuk nominasi Academy Award dan Golden Globe Award untuk aktris terbaik.

Blanchett tetap aktif di teater. Pada 2008, ia dan suaminya, penulis Andrew Upton, menjadi direktur artistik Sydney Theatre Company. Blanchett meninggalkan jabatan tersebut pada 2013, namun Upton tetap bertahan. Penampilannya bersama perusahaan tersebut termasuk Hedda Gabler (2004) dan The War of the Roses (2009).

Pada 2017, ia memulai debutnya di Broadway dalam The Present , yang berdasarkan drama karya Anton Chekhov. Blanchett menerima nominasi Tony Award.

