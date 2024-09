Lisa BLACKPINK akan Gelar Fan Meeting di Jakarta 15 November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK akan menyapa para penggemar melalui acara 'LISA Fan Meetup in Asia 2024'. Acara jumpa fans itu akan digelar di lima kota di Asia, termasuk Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Agensi Lisa, LLOUD mengumumkan jadwal lengkap rangkaian tur fan meeting tersebut pada Selasa, 24 September 2024. Lisa akan mengawalinya di Singapura pada Senin, 11 November 2024. Kemudian Lisa akan menyambangi tanah kelahirannya, Thailand pada Rabu, 13 November 2024 tepatnya di Bangkok.

Dua hari setelahnya Lisa akan ke Jakarta dan melanjutkan perjalanannya ke Kaohsiung, Taiwan pada Sabtu, 17 November 2024. Sebagai penutup, Hong Kong dipilih untuk menjadi kota terakhir yang disinggahi Lisa dalam tur Asia kali ini, pada Selasa, 19 November 2024.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai lokasi fan meeting Lisa di lima kota tersebut. Namun diketahui acara ini dipromotori oleh Unusual Entertainment yang berbasis di Singapura. Ini terlihat dari unggahan mereka di Instagram mengenai jadwal Asia Tour Lisa BLACKPINK. Unusual Entertainment sebelumnya telah menggelar konser maupun fan meeting artis internasional di Jakarta, termasuk Eric Chou, JJ Lin, Michael Learns to Rock, dan Kim Soo Hyun.

Lisa BLACKPINK Terakhir Datang ke Indonesia Maret 2023

Baca juga: Agensi Jennie BLACKPINK Klarifikasi Soal Nama Fandom Rubies yang Tuai Kecaman

Lisa terakhir datang ke Indonesia saat konser BLACKPINK Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 11-12 Maret 2023. BLACKPINK menjadi girl group Korea pertama yang menggelar konser tunggal di Stadion Utama GBK. Sebelumnya, beberapa musisi yang pernah melakukan konser di GBK, adalah Guns N’ Roses, Bon Jovi, Metallica, Linkin Park, One Direction, dan Raisa.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Born Pink World Tour adalah konser kedua BLACKPINK di Indonesia. Sebelumnya, pada Januari 2019 BLACKPINK pernah melakukan konser di Indonesia dalam agenda tur yang bertajuk In Your Area World Tour. Konser tersebut digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 19-20 Januari 2019.

Tentang Lisa BLACKPINK

Lalisa Manoban atau yang lebih dikenal Lisa BLACKPINK merupakan idola asal Thailand. Lisa merupakan anggota dari girl grup BLACKPINK di bawah naungan YG Entertainment yang debut pada 2016 bersama 3 anggota lainnya yakni Jennie, Rose, dan Jisoo. Lisa menjadi anggota ketiga BLACKPINK yang melakukan debut solo setelah Jennie dan Rose, tepatnya pada September 2021.

Baru-baru ini, Lisa merilis lagu kolaborasinya dengan penyanyi Spanyol, Rosalia bertajuk 'New Woman'. Pada Jumat, 27 September 2024, Billboard mengungkapkan bahwa 'New Woman' telah memasuki tangga lagu Global kecuali AS di No. 6 dan Global 200 di No. 15.

Pilihan Editor: Lagu Duet Lisa BLACKPINK dan Rosalia, New Woman Pakai Bahasa Inggris dan Spanyol