5 Film Dibintangi IU, Penyanyi dan Aktris Korea Multitalenta

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah rumor putusnya hubungan dengan Lee Jong Suk, IU tetap menjadi bintang bersinar di Korea Selatan.

Lahir sebagai Lee Ji Eun pada 16 Mei 1993, IU adalah penyanyi dan aktris yang berada di bawah manajemen LOEN Entertainment. Menurut Asianwiki, nama panggungnya, IU berasal dari I and You, yang berarti menyatukan kita melalui musik.

IU memulai debutnya dengan mini album Lost and Found pada 24 September 2008 dan tampil pertama kali di M Countdown pada 18 September 2008 dengan lagu Miya. Ia semakin dikenal dengan rilis album Growing Up pada April 2009 dan mini album IU...IM pada November 2009 dengan lagu populer Marshmallow.

Kesuksesan besar datang dengan rilis mini album Real pada Desember 2010 yang menampilkan lagu hit Good Day yang menduduki puncak tangga lagu di Korea Selatan. Pada Februari 2011, IU merilis single REAL+ dengan lagu The Story I Didn't Know yang langsung menjadi hit di tangga lagu harian.

Kesuksesan ini menegaskan IU sebagai salah satu artis paling berbakat dan berpengaruh di industri musik Korea Selatan. Namun tak hanya jago bernyanyi, IU juga memiliki bakat akting yang dibuktikannya dalam berbagai peran di drama dan film Korea.

Berikut ini adalah 5 film Korea Selatan yang dibintangi IU.

1. Dream (2023)

Dream adalah film Korea yang mengisahkan Yoon Hong Dae (diperankan Park Seo Jun), seorang pemain sepak bola yang terlibat dalam sebuah insiden tak terduga sehingga harus menjalani hukuman disipliner. Akibatnya, ia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional sepak bola yang terdiri dari orang-orang tunawisma yang belum pernah bermain sepak bola sebelumnya.

Hong Dae awalnya skeptis, namun ia akhirnya mulai peduli dan mempercayai anggota timnya, serta menjadi pemimpin sejati. IU berperan sebagai Lee So Min, seorang produser dokumenter yang bercita cita untuk meraih kesuksesan melalui dokumenter tentang tim Hong Dae.

2. Real (2017)

Real adalah film yang berpusat pada Jang Tae Young, seorang bos geng yang ingin membuka kasino terbesar di Asia bernama 'Siesta'. Namun, ia menghadapi tantangan dari seorang miliarder bawah tanah bernama Jo Won Geun yang mengklaim kepemilikan kasino tersebut.

Dalam usahanya untuk mengatasi masalah ini, muncul seorang investor misterius yang tampak persis seperti Jang Tae Young. Pertarungan antara Jang Tae Young dan Jo Won Geun pun dimulai. IU berperan dalam film ini sebagai pemeran pendukung yang memperkaya alur cerita penuh konspirasi dan perang ini.

3. Shades of the Heart (2021)

Shades of the Heart menceritakan tentang Chang Seok (diperankan Yeon Woo Jin), seorang novelis yang kembali ke Seoul setelah tujuh tahun absen. Chang Seok kembali ke Korea setelah pernikahannya gagal dan siap menerbitkan novel berdasarkan pengalamannya sendiri.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai orang, termasuk Mi Young (IU), Sung Ha (Kim Sang Ho), Joo Eun (Lee Joo Young), dan Yoo Jin (Yoon Hye Ri). Pertemuan dengan orang-orang ini mengubah pandangan hidup Chang Seok dan mempengaruhi cerita yang akan ia tulis selanjutnya.

4. Broker (2022)

Film ini mengisahkan tentang kotak bayi, tempat di mana orang tua dapat meninggalkan bayi mereka secara anonim. Sang Hyun (Song Kang Ho) dan Dong Soo (Gang Dong Won) adalah broker yang mencari orang tua baru untuk bayi yang ditinggalkan.

Mereka kemudian terlibat dengan So Young (IU) yang meletakkan bayinya di kotak bayi namun datang lagi untuk mengambilnya kembali. Film ini juga mengikuti kisah detektif Soo Jin (Bae Doo Na) dan Lee (Lee Joo Young) yang mengejar Sang Hyun dan Dong Soo.

5. IU Documentary 'Pieces: 29th Winter' (2022)

Dikutip dari My Drama List, dalam film dokumenter ini, IU merayakan perpisahan dengan usia 20-an dan menyambut usia 30-an. Dokumenter ini mengumpulkan potongan-potongan kenangan dan momen luar biasa dari perjalanan 13 tahun IU sebagai penyanyi dan penulis lagu. Melalui klip-klip yang belum pernah dipublikasikan dan pemikiran paling jujur IU yang belum pernah dibagikan kepada publik, serta cerita dari orang-orang terdekatnya, penonton dapat melihat perjalanan hidupnya di usia 20-an dan potongan kisah di antaranya.

