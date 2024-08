Lee Dong Wook Akui Enggan Pacaran untuk Saat Ini: Aku Sangat Malas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Lee Dong Wook membuka diri mengenai kehidupan percintaannya yang semakin jauh dari kata romansa. Dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube Pinggyego milik Yoo Jae Suk pada Selasa, 13 Agustus 2024, Dong Wook mengungkapkan bahwa ia merasa tidak lagi mampu untuk berpacaran.

Menurut Dong Wook, keengganannya untuk menjalin hubungan baru bukan tanpa alasan. Aktor yang terkenal lewat perannya sebagai Wang Yeo dalam drama Goblin (2016) ini dengan jujur mengakui bahwa rasa malas menjadi salah satu penghalang terbesar dalam hidupnya saat ini. "Aku rasa, aku tak bisa berkencan lagi. Aku sangat malas," ujarnya.

Alasan Lee Dong Wook Malas Berkencan

Ia menambahkan bahwa proses menjalin kedekatan dengan seseorang kini terasa sangat sulit dan harus menempuh proses yang panjang. "Waktu berkencan, kamu harus dekat dengan seseorang. Bagaimana caranya melakukan itu?," kata Dong Wook. Ia seolah menggambarkan betapa asingnya dunia percintaan saat ini.

Aktor berusia 42 tahun itu bahkan mengaku lupa bagaimana cara berkenalan dan mendekati seseorang. "Aku ingin (berkencan), tapi itu terlalu melelahkan," kata Dong Wook melanjutkan.

Yoo Jae Suk, selaku pemilik acara, menanggapi pengakuan yang diungkapkan Dong Wook. Jae Suk mengakui bahwa tidak mudah untuk memulai hubungan baru setelah sekian lama melajang. Ia menilai, berkencan membutuhkan komitmen dan dedikasi yang tidak sedikit, terutama di tengah kesibukan sebagai aktor papan atas. "Kalau terasa terlalu melelahkan, tak usah memaksakannya," tutur Jae Suk.

Dong Wook, saat itu juga berkata, ia merasa usia semakin menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang bermakna. "Sekarang aku sudah sedikit lebih tua, jadi tidak bisa melakukan itu (kencan) sesering dulu," ungkapnya.

Rutinitas Padat Menyulitkan Bertemu Orang

Ia juga menyoroti bagaimana rutinitas hariannya yang padat membuatnya sulit untuk bertemu orang baru secara alami. Keadaan itu malah membuat Dong Wook merasa makin nyaman sendirian. Faktor terbiasa hidup sendiri juga telah membuatnya semakin sulit untuk membuka hati pada orang lain.

Selama berkarier di industri hiburan, Dong Wook memang dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup mengenai kehidupan asmaranya. Hanya ada satu hubungan asmara yang pernah terungkap ke publik, yakni dengan Bae Suzy pada 2018. Sayangnya, hubungan itu harus berakhir setelah empat bulan karena kesibukan masing-masing.

Lee Dong Wook memulai debut aktingnya lewat drama School 2 (1999). Namanya mulai melejit sejak muncul di beberapa drama terkenal seperti My Girl (2005), Goblin (2016), Strangers from Hell (2019), Tale of the Nine-Tailed (2020), Bad and Crazy (2021), dan A Shop for Killers (2024). Kini ia bahkan melebarkan sayapnya ke dunia sulih suara dengan berperan sebagai Lance dalam film animasi populer Inside Out 2 yang dirilis pada tahun 2024.

