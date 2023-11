Hanung Bramantyo akan Remake Descendants of the Sun Jadi Film Layar Lebar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hanung Bramantyo bersama Rumah Produksi Barunson C&C menggelar pertemuan untuk menandatangani kesepakatan produksi adaptasi drama Korea Descendants of the Sun. Para pemain versi Indonesia akan diumumkan mendatang.

Melalui Instagramnya pada Kamis, 9 November 2023, Hanung Bramantyo mengunggah video yang menampilkan dirinya bersama Seo Woo Sik selaku CEO Rumah Produksi Barunson C&C.

“Today, kantor @dapurfilm kedatangan tamu dari korea, CEO Barunson C&C, (PH yang memproduksi film Parasite) Mr. @seo_woo_sik untuk menandatangani kesepakatan produksi bersama remake series Descandant of The Sun menjadi film layar lebar dengan support K-Studio by @azlinabdlatif,” tulisnya.

Tantangan Baru Hanung Bramantyo

Sutradara Rudy Habibie (2016) itu menyebut bahwa garapan kali ini menjadi tantangan baru baginya sebagai seorang sutradara ternama. “Sebuah tantangan baru buat saya, mengadaptasi series terkenal di dunia ke dalam film layar lebar. Bismillah, semoga tidak mengecewakan,” tuturnya.

Descendants of the Sun. dramafever.com

Pula dalam video akun perwakilan K-Studio Azlin Hilda Abdul Latif, ia mengunggah prosesi tanda tangan Hanung Bramantyo dan CEO Barunson C&C Seo Woo Sik. Terlihat sang istri, Zaskia Adya Mecca turut menemani Hanung di depan saat sesi tanda tangan.

Pemain Descendants of the Sun Versi Indonesia Disorot

Hingga saat ini, jajaran pemain disebut belum dipilih. Mereka masih mencari aktor dan aktris yang dirasa tepat untuk memerankan Kapten Yoo Si Jin dan Dokter Kang Mo Yeon. “Anyway, kita belom tentukan cast-nya buat jadi siapa? Sabar yah,” tambah Hanung.

Meski begitu, antusias warganet sudah tak terbendung, terlebih karena drama yang diadaptasi sangat populer di kalangan pecinta drama Korea. Mereka ramai-ramai menilai pemain mana yang cocok memerankan dua karakter ikonik tersebut. Dalam foto-foto yang beredar, Bryan Domani dan Syifa Hadju turut datang dalam acara penandatanganan tersebut. Diduga keduanya yang akan menjadi pemeran utama.

“Kalau betul Syifa Bryan, bosen banget sih. jangan sampai merusak standar DOTS gue yang sudah setinggi harapan orang tua,” tulis syeli***. “DOTS karakternya kan cewek cowok usia yang matang gitu, ini kemudaan enggak sih? I think Abimana & Laura Basuki,” tulis tutup***. “Herjunot Ali dan Laura Basuki sih, ini bukan soal senior-junior, tapi memang perlu sosok karakter yang mature,” tulis imana***. “Ekspektasi gue sudah hancur lihat cast-nya,” tulis sharo***. “Kalau dapurfilm biasanya castnya itu lagi itu lagi… Cari yang aktingnya berkarakter dong, bukan cuman tampang saja,” tulis wahyu***.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO

