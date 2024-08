IU Gelar Konser Encore di Stadion Piala Dunia Seoul September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - IU akan menggelar konser encore atau penutup dari tur dunia 2024 pada September 2024 di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan. Pengumuman konser encore itu bertajuk 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE-The Winning itu disampaikan langsung oleh agensinya, EDAM Entertainment melalui Instagram

Dalam poster yang dirilis Selasa, 6 Agustus 2024, tengah malam waktu setempat, IU menarik perhatian dengan visual yang elegan berlatar belakang lampu neon. Dia juga memegang sepasang earphone manik-manik dan melihat ke kamera. Tampilan ini akan membuat penggemarnya tak sabar menantikan konser tersebut.

"2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE-The Winning, Sabtu 21 September dan Ahad, 22 September 2024 19.00, Stadion Piala Dunia Seoul," tulis EDAM Entertainment dalam keterangan unggahan itu.

Tiket konser akan dijual mulai Senin, 12 Agustus 2023 pukul 20.00 waktu Korea Selatan khusus untuk klub penggemar UAENA. Sedangkan tiket untuk publik dijual mulai Rabu, 14 Agustus 2024.

Tur dunia IU

IU menggelar tur dunia tahun 2024 yang bertajuk 2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT di Seoul pada Maret 2024. Tur dunia tersebut digelar di 18 kota dari Asia termasuk Jakarta pada April, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penampilan penyanyi bernama asli Lee Ji Eun itu tielah diterima dengan baik karena penampilan panggung yang luar biasa. Termasuk arahan panggung dan komunikasinya dengan penggemar di atas panggung, membuatnya dikenal luas secara global.

Konser encore yang akan digelar September mendatang di Stadion Piala Dunia Seoul tentu menarik perhatian. Terlebih IU merupakan artis solo pertama dalam sejarah industri musik Korea yang menggelar konser di Stadion Utama Jamsil. Tepatnya saat dia menggelar onser yang bertajuk 2022 IU CONCERT The Golden Hour: Under the Orange Sun yang berhasil menarik penonton sekitar 90.000 orang selama dua hari. Saat konser itu, ia tampil dengan skala panggung yang luar biasa, seperti drone dan balon udara besar yang menghiasi langit malam.

HERALD POP | STAR NEWS KOREA

Pilihan editor: Menapaki Usia ke 31 Tahun, Ini Profil Aktris dan Penyanyi Bernama IU atau Lee Ji Eun