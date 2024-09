Kenapa Matthew Perry Tidak Masuk Segmen In Memoriam Emmy Awards 2024?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar Friends mempertanyakan mengapa Matthew Perry tidak disertakan dalam segmen In Memoriam Emmy Awards ke-76 yang digelar di Los Angeles pada Ahad, 15 September 2024. Matthew Perry tidak menjadi bagian penghormatan di acara penghargaan tersebut bersama bintang-bintang termasuk Bob Newhart, Carl Weathers, Donald Sutherland dan James Earl Jones.

Matthew Perry meninggal pada 28 Oktober 2023 akibat overdosis ketamin dalam usia 54 tahun. Penggemar bertanya-tanya di Twitter/X dan menyoroti tidak adanya Matthew Perry dalam segmen spesial tersebut.

"Bagaimana mungkin Emmy Awards tidak mengikutsertakan Matthew Perry?!" tulis seseorang di X. "Apakah saya melewatkannya atau Emmy Awards tidak menampilkan Matthew Perry?" tulis penggemar lainnya.



Alasan Matthew Perry Tidak Masuk Segmen In Memoriam Emmy Awards 2024



Alasan Matthew Perry tidak masuk segmen In Memoriam Emmy Awards 2024 karena ia telah mendapat penghormatan di Emmy Awards 2023 yang digelar pada 15 Januari 2024 lalu. Emmy Awards ke-75 itu seharusnya diselenggarakan pada 2023, namun diundur menjadi Januari 2024 karena pemogokan SAG-AFTRA di Hollywood.

Selama acara tersebut, Emmy Awards memberi penghormatan kepada Matthew Perry dengan cara yang menyentuh. Lagu tema ikonik Friends "I'll Be There For You" diputar selama segmen In Memoriam, yang diakhiri dengan gambar Matthew Perry.

Namun, lawan main Matthew Perry di Friends, seperti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc dan David Schwimmer, tidak terlibat dalam segmen tersebut. Mereka awalnya ingin dilibatkan, namun pihak Emmy Awards tidak ingin memaksa karena masih dalam suasana duka, mengingat acara tersebut dilaksanakan 3 bulan setelah Matthew Perry meninggal.



Klarifikasi Matthew Perry Tidak Masuk Segmen In Memoriam BAFTA

ritish Academy of Film and Television Arts (BAFTA) mengeluarkan klarifikasi setelah para penggemar menuduh akademi tersebut tidak menyertakan Matthew Perry dalam segmen In Memoriam. Pihak BAFTA akhirnya menjelaskan bahwa pengecualian Matthew Perry bukanlah suatu kekeliruan dan mengatakan bahwa mereka akan diberi penghormatan di penghargaan BAFTA TV sebagai gantinya.

"Kami mengonfirmasi bahwa ia akan mendapatkan penghargaan di ajang penghargaan televisi Bafta mendatang pada bulan Mei, dan di bagian in memoriam di situs web kami," kata perwakilan BAFTA.

Matthew Perry dikenal karena perannya selama 10 tahun sebagai Chandler Bing dalam acara televisi terkenal Friends. Ia juga muncul dalam sejumlah film layar lebar populer pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, termasuk The Whole Nine Yards bersama Bruce Willis dan Fools Rush In bersama Salma Hayek.

E! NEWS | MIRROR | VARIETY

