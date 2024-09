Penampilan Baru Kim Go Eun dengan Rambut Pendek di TIFF 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Kim Go Eun di Toronto International Film Festival (TIFF) 2024 berhasil mencuri perhatian. Aktris Korea Selatan ini tampil dengan gaya rambut pixie cut saat menghadiri acara karpet merah pada Jumat, 13 September 2024.

Kim Go Eun menghadiri TIFF 2024 bersama sutradara dan lawan mainnya di film Love in the Big City, Lee Eon Hee dan Noh Sang Hyun. Ia memadukan rambut pendeknya dengan dengan gaun putih yang memperlihatkan garis bahunya.

Gaya rambut tersebut belum pernah ditampilkan Kim Go Eun sebelumnya di hadapan publik. Diyakini bahwa potongan rambut baru Kim Go Eun itu adalah untuk perannya dalam serial thriller Netflix mendatang berjudu The Price of Confession.



Love in the Big City Tayang Perdana di TIFF 2024



Ketiganya berjalan di karpet merah sebelum pemutaran perdana film Love in the Big City. Ketiganya menerima banyak perhatian dari penonton dan wartawan dari seluruh dunia setelah mereka muncul. Diketahui, Royal Alexandra Theatre yang berkapasitas 1.100 kursi penuh dengan penonton yang ingin menyaksikan film Love in the Big City.

Bintang film Love In The Big City, Kim Go Eun dan Noh Sang Hyun menghadiri Toronto International Film Festival atau TIFF 2024. Foto: Instagram/@heritiqueny

Love in the Big City masuk dalam jajaran Special Presentations di TIFF ke-49, yang menyoroti film-film baru karya sutradara dan aktor ternama. Kategori ini sebelumnya telah menampilkan produksi-produksi ternama seperti Mother dan Parasite karya Bong Joon Ho, serta The Handmaiden karya Park Chan Wook.

"Love in the Big City secara meyakinkan menangkap perjalanan individu yang mencari jati diri dalam konteks norma-norma sosial. Dengan arahan Lee Eon Hee yang halus dan keterampilan akting Kim Go Eun dan Noh Sang Hyun, film ini mengeksplorasi resonansi emosional, masa muda, identitas, dan kompleksitas cinta dengan perspektif yang memikat dan segar," kata Giovanna Fulvi, Senior International Programmer TIFF.



Sinopsis Love in the Big City



Film Love in the Big City diangkat berdasarkan novel laris berjudul sama karya Park Sang Young. Film romantis ini tentang sepasang teman sekamar yang memiliki gaya hidup hampir sama dalam segala hal. Mungkin hal tersebut membuat mereka terlihat seperti pasangan ideal untuk hidup bersama, namun keduanya memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang tentang cinta.

Kim Go Eun berperan sebagai Jae Hee, seorang perempuan berjiwa bebas yang tidak pernah khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, mencintai tanpa rasa takut dan terbuka, serta menjalani hidupnya tanpa penyesalan. Di sisi lain, Noh Sang Hyun menjadi Heung Soo, teman sekamar Jae Hee, yang membenci gagasan cinta dan romansa. Karena terbiasa menyembunyikan rahasia besar dari orang lain, Heung Soo lebih suka menjalani hidup dalam keterasingan dan menjauhkan diri dari dunia, tetapi ia masih kesepian.

