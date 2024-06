6 Film dan Drakor Kim Go Eun yang Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun adalah seorang aktris Korea terkenal yang lahir pada 2 Juli 1991. Bintang berusia 31 tahun ini memiliki bakat luar biasa dalam dunia seni peran, yang menarik perhatian banyak orang sejak penampilan pertamanya dalam film A Muse pada 2012. Respon positif dari film tersebut membuat Kim Go Eun kembali tampil dalam film Monster pada 2014.

Setelah debut yang sukses, banyak tawaran proyek film datang kepadanya. Namun, karena kelelahan, Kim Go Eun memutuskan untuk hiatus selama dua tahun. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kariernya dengan membintangi beberapa film dan drama Korea populer yang meraih rating tinggi. Berikut adalah 6 film dan drama populer yang dibintangi Kim Go Eun.

1. Little Women (2022)

Dalam drama Korea Little Women, Kim Go Eun memerankan Oh In Ju, kakak tertua dari tiga bersaudara yang percaya bahwa uang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sebuah kasus yang menimpanya membuat In Ju dan dua adiknya harus berjuang untuk bertahan hidup.

2. Yumi's Cells (2021)

Kim Go Eun memerankan Yumi, seorang karyawan biasa dengan sel-sel otak animasi yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Drama ini menceritakan perjalanan cinta Yumi yang penuh tantangan. Yumi's Cells terdiri dari dua season, dengan season kedua yang tayang pada 2022.

3. Tune in For Love (2019)

Dalam film Tune in For Love, Kim Go Eun berperan sebagai Mi Soo, seorang pekerja paruh waktu di sebuah toko roti. Mi Soo dan Hyun Woo bertukar cerita melalui sebuah program radio dan bertemu beberapa tahun kemudian, namun hubungan mereka tetap sebatas teman.

4. Sunset in My Hometown (2018)

Kim Go Eun memerankan Sun Mi dalam film Sunset in My Hometown, teman sekelas dari Hak Soo, seorang rapper yang tidak populer dan harus kembali ke kampung halamannya di Byeonsan. Pertemuan dengan Sun Mi membuat hubungan mereka semakin dekat.

5. Cheese in the Trap (2016)

Dalam drama Cheese in the Trap, Kim Go Eun memerankan Hong Seol, seorang mahasiswa yang harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hong Seol bertemu dengan Yoo Jung, yang tiba-tiba mengajaknya berkencan.

6. Goblin (2016)

Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin adalah serial drakor yang membuat nama Kim Go Eun populer di seluruh dunia. Dia memerankan Ji Eun Tak, seorang siswa SMA yang memiliki indra keenam. Tanpa sengaja, Ji Eun Tak memanggil Kim Shin, seorang goblin abadi yang tidak bisa mati sebelum menemukan cinta sejati.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | NUR QOMARIYAH | TIARA JUWITA

Pilihan Editor: 4 Drakor yang Akan Tayang di Bulan Juni 2024