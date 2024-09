6 Rekomendasi Film Kim Go Eun yang Akan Bermain dalam Film Baru Love in the Big City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Kim Go Eun akan kembali dengan karya film terbarunya yang berjudul Love in the Big City. Film ini dijadwalkan akan mulai tayang di bioskop pada 2 Oktober 2024. Namun sebelum itu, film ini akan lebih dulu melakukan pemutaran perdana di Festival Film Internasional Toronto (TIFF) ke-49 pada 13 September.

Melansir dari Soompi, film besutan sutradara Lee Eon Hee ini merupakan film romantis yang menggambarkan kehidupan bersama antara seorang wanita berjiwa bebas dan seorang pria yang terbiasa menjauhkan diri dari dunia. Kim Go Eun akan berperan sebagai Jae Hee, orang yang berani, terbuka, dan tidak pernah khawatir terhadap pandangan orang lain.

Pendekatan Jae Hee yang tak kenal takut terhadap kehidupan dan cinta memungkinkannya untuk selalu mengekspresikan emosinya dengan jujur dan penuh semangat. Di sisi lain, Kim Go Eun dikenal sebagai aktris yang mampu memberikan penggambaran realistis dari karakter yang dimainkannya.

Hal tersebut membuat Kim Go Eun, yang telah 13 tahun berkarier di dunia seni peran, selalu terpilih untuk memainkan berbagai karakter dalam film-film besutan sutradara ternama Korea Selatan. Bahkan tak jarang, film-film yang dimainkan menjadi hit dan menarik banyak perhatian penonton. Untuk mengenal Kim Go Eun lebih jauh, berikut beberapa rekomendasi film yang pernah dimainkannya.



1. Exhuma (2024)

Film Exhuma. Foto: Instagram/@showbox.movie

Rekomendasi film Kim Go Eun yang pertama adalah Exhuma. Film horor ini sukses mencetak rekor dengan mengumpulkan 11 juta penonton dalam waktu 40 hari. Ini menjadi film horor Korea pertama yang mencapai lebih dari 10 juta penonton di Negeri Ginseng tersebut.

Di film ini, Kim Go Eun berperan sebagai Hwa Rim, dukun muda yang terkenal hebat. Suatu hari, dia dan rekannya, Bong Gil, dipanggil ke Los Angeles untuk menangani keluarga Korea yang mengalami kejadian mistis. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, dia pun bekerja sama dengan ahli feng shui Sang Deok dan pengurus jenazah Young Geun.



2. Tune in for Love (2019)

Film ini mengambil latar cerita pada tahun 1994, pada hari pertama ketika penyanyi Yoo Yeol menjadi DJ untuk program radio Music Album. Diceritakan, Mi Soo (Kim Go Eun) bertemu Hyun Woo yang baru saja dibebaskan dari pusat penahanan remaja. Hyun Woo pun bekerja paruh waktu di toko roti milik kakak Mi Soo.

Mengetahui latar belakang Hyun Woo, Mi Soo sempat merasa takut namun mereka tetap menjadi teman baik. Suatu hari, teman-teman Hyun Woo muncul dan mengajaknya pergi. Meski setelah itu Hyun Woo tak pernah kembali, hubungannya dengan Mi Soo ternyata tidak berakhir di sana.



3. Sunset In My Hometown (2018)

Di film bergenre drama keluarga ini, Kim Go Eun beradu akting dengan Park Jeong Min. Diceritakan, Hak Soo (Park Jeong Min) adalah seorang rapper yang tidak populer. Ia menerima panggilan telepon dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Byeonsan. Di sana ia bertemu Sun Mi (Kim Go Eun), teman kecilnya ketika bersekolah di sekolah dasar yang sama.



4. Canola (2016)

Poster film Canola. Foto: Asianwiki.

Canola bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Hye Ji (Kim Go Eun) yang merupakan remaja bermasalah. Di sisi lain, dia memiliki pikiran yang terluka dan sebuah rahasia dalam. Suatu hari, dia secara dramatis dipertemukan kembali dengan neneknya, Gye-Choon, setelah menghilang selama 12 tahun. Gye Choon sendiri hidup sebagai hanyeo (penyelam wanita) di Pulau Jeju.



5. Coin Locker Girl (2015)

Kim Go Eun berperan sebagai Il Young dalam film bergenre kejahatan ini. Diceritakan, seorang bayi perempuan yang baru lahir ditempatkan di loker yang dioperasikan dengan koin di stasiun kereta bawah tanah. Bayi itu kemudian dibesarkan oleh seorang ibu yang merupakan bos dari sebuah kelompok rentenir. Kemudian, ketika gadis itu tumbuh menjadi remaja, ia menjalankan misi yang diberikan oleh ibunya.



6. Eungyo (2011)

Ini adalah film debut Kim Go Eun di industri film Korea. Meski begitu, melalui film ini juga Go Eun berhasil meraih banyak penghargaan sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik. Mulai dari Daejong Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Blue Dragon Film Awards, dan KOFRA Film Awards Ceremony.

Film ini menceritakan tentang Lee Juk Yo yang merupakan seorang penyair dan profesor perguruan tinggi yang disegani. Asisten sekaligus muridnya, Seo Ji Woo berharap dapat mengikuti jejak Lee Juk Yo sebagai penyair dan penulis.

Suatu hari, siswa SMA berusia 17 tahun bernama Eun Gyo (Kim Go Eun) muncul di depan pintu rumah profesor tersebut. Hubungan yang rumit dan tidak stabil berkembang antara penyair tua itu, anak didiknya, dan siswa SMA yang dewasa sebelum waktunya itu.

