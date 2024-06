Profil Kim Go Eun, Pemain Dukun di Exhuma dan Drakor Goblin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun adalah salah satu aktris berbakat Korea Selatan yang telah menarik perhatian dunia berkat penampilan luar biasanya di berbagai film dan drama. Lahir pada 2 Juli 1991 di Seoul, Korea Selatan, Kim Go Eun telah menunjukkan kemampuan akting yang mengesankan sejak debutnya. Bakatnya yang alami dan kemampuan memerankan karakter yang mendalam menjadikannya salah satu aktris paling dicari di industri hiburan Korea.

Dilansir dari Kprofiles.com, Kim Go Eun memulai karier aktingnya dengan debut yang memukau dalam film Korea berjudul A Muse (2012). Peran sebagai Eun-gyo, seorang gadis muda yang menjadi inspirasi bagi seorang penyair tua, membawanya meraih berbagai penghargaan, termasuk Best New Actress di Blue Dragon Film Awards dan Korean Association of Film Critics Awards. Debutnya yang sukses langsung membuatnya dikenal luas dan diakui sebagai salah satu pendatang baru terbaik di industri film Korea.

Meskipun mendapat banyak tawaran setelah kesuksesan A Muse, Kim Go Eun memutuskan untuk hiatus selama dua tahun karena kelelahan. Namun, ia kembali dengan penuh semangat dalam film Monster (2014), di mana ia memerankan karakter Bok-soon, seorang wanita dengan gangguan mental yang harus melawan seorang pembunuh berantai. Kembalinya Kim Go Eun ke layar lebar disambut dengan antusias oleh para penggemar dan kritikus film.

Kim Go Eun semakin dikenal publik melalui perannya di drama televisi. Salah satu peran paling ikoniknya adalah sebagai Ji Eun Tak dalam drama Goblin (2016). Drama ini, yang juga dikenal sebagai Guardian: The Lonely and Great God, menjadi fenomena besar di Korea dan internasional. Chemistry antara Kim Go Eun dan lawan mainnya, Gong Yoo, memikat hati banyak penonton, dan perannya dalam drama ini membawanya meraih berbagai penghargaan, termasuk Baeksang Arts Award untuk Aktris Terbaik.

Setelah kesuksesan Goblin, Kim Go Eun terus membintangi berbagai drama populer lainnya, seperti Cheese in the Trap (2016), di mana ia berperan sebagai Hong Seol, seorang mahasiswi yang realistis dan pekerja keras. Peran ini juga mendapatkan pujian kritis dan semakin mengukuhkan posisi Kim Go Eun sebagai aktris papan atas.

Kim Go Eun terus memperluas portofolio aktingnya dengan berbagai proyek menarik. Pada tahun 2019, ia membintangi film Tune in for Love bersama Jung Hae In. Film ini, yang berlatar belakang tahun 1990-an, menceritakan kisah cinta yang berkembang melalui siaran radio. Penampilan Kim Go Eun sebagai Mi Soo, seorang pekerja toko roti, mendapat pujian atas kemampuannya mengekspresikan emosi yang mendalam dan tulus.

Pada tahun 2022, Kim Go Eun berperan sebagai Oh In Ju dalam drama Little Women, sebuah adaptasi modern dari novel klasik yang mengikuti kisah tiga bersaudara. Karakter In Ju adalah kakak tertua yang percaya bahwa uang dapat menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Drama ini menambah daftar panjang proyek sukses yang dibintangi oleh Kim Go Eun.

Selain berakting, Kim Go Eun juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering terlibat dalam kampanye amal dan menyumbangkan waktunya untuk berbagai kegiatan kemanusiaan. Kim Go Eun juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan pekerja keras, yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap perannya.

