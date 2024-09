Mengenal Anya Taylor-Joy, Aktris yang Ingin Berperan sebagai Elsa Frozen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Anya Taylor-Joy ingin berperan sebagai Elsa dalam film adaptasi Frozen dan menjadi bintang favorit anak-anak. "Akan sangat menyenangkan bisa menembakkan es dari tanganmu," katanya dalam wawancara dengan Vogue Hong Kong, dikutip dari Antara.

"Lagipula, kamu pasti akan menjadi favorit di setiap pesta ulang tahun anak-anak. Semua saudaraku sekarang sudah punya anak, jadi aku ingin mereka bisa mengatakan 'bibiku adalah Elsa.' Itu akan sangat keren," katanya.

Laporan Hollywood Reporter pada Senin, 2 September 2024, Anya Taylor-Joy juga ingin mendapat peran dalam film musikal. "Gagasan untuk bisa bernyanyi, menari, dan berakting pada saat yang sama membuat saya sangat bersemangat," katanya

Profil Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy lahir di Miami, Florida. Sejak masih kecil, ia sudah berkeinginan menjadi aktris dan melihat model sebagi batu loncatannya. Pada 2012, ketika berusia 16 tahun, ia masuk bidang model. Ia memulai debut aktingnya melalui serial Vampire Academy dan Endeavour, pada 2015. Ia mendapatkan peran dalam The Witch yang membuat namanya melejit sebagai aktris berbakat.

Dikutip dari Britannica, pada tahun berikutnya, Anya Taylor-Joy makin sering mendapat peran dengan genre beragam, seperti Morgan (2016), Barry (2016), Thoroughbreds (2017), The Miniaturist (2017), Split (2016), Peaky Blinders (2019), dan Glass (2019).

Pada 2020, ia bermain dalam The Queen’s Gambit yang memerankan Beth Harmon. Serial The Queen’s Gambit juga membuat Anya Taylor-Joy mendapat Piala Golden Globe pertama kalinya.

Anya Taylor-Joy membintangi film lain bergenre aksi, yaitu The New Mutants (2020). Pada 2021, ia membintangi film thriller psikologis Last Night in Soho. Pada 2022, ia bermain dalam The Menu yang membuatnya kembali dinominasikan untuk Golden Globe sebagai Aktris Terbaik dalam Film.

Pada 2024, Anya Taylor-Joy tampil dalam film hit blockbuster Denis Villeneuve Dune: Part Two sebagai Alia Atreides, saudara perempuan dari karakter utama Paul Atreides (Timotheé Chalamet). Tak hanya berharap mendapat peran Elsa dalam live action Frozen, tetapi ia juga berharap akan kembali tampil dalam sekuel ketiga film Dune.

