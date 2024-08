Live Action Naruto, Naskah Filmnya telah Selesai Digarap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Naskah film garapan live action Naruto telah rampung. Laporan IGN, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Antara, penulis naskah Tasha Huo mengatakan, skenario film live action Naruto yang telah diserahkan sutradara Destin Daniel Cretton.

Menurut Tasha Huo cerita yang digarap sutradara film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini tidak akan persis seperti Naruto yang dibuat oleh kreatornya, Masashi Kishimoto. “Saya pikir itu adalah pilihan yang sangat keren karena dia bisa menangkap betapa rumit dan istimewanya Naruto tanpa terganggu oleh dunia besar di sekitarnya," katanya.

Tentang Live Action Naruto

Tasha Huo menjelaskan, cerita dalam film ini akan menggali lebih dalam karakter utama, Naruto dan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Serial anime Naruto merupakan adaptasi dari komik karya Masashi Kishimoto dengan judul yang sama. Dengan berbagai film, serial, dan game yang dimilikinya, Naruto salah satu dari tiga anime terbesar setelah One Piece, dan Bleach.

Komiknya telah dicetak sebanyak 250 juta copy di lebih dari 60 negara. Memulai debutnya pada 1997, Naruto mendapat popularitas tinggi serial ini memiliki basis penggemar yang besar selama bertahun-tahun.

Rumah produksi film Lionsgate yang menggarap live action Naruto. Lionsgate Entertainment perusahaan bisnis tayangan hiburan yang terbentuk pada 1986. Dikutip dari situs web Lionsgate, Liosngate salah satu pemasok serial skrip premium. Berbagai perilisan filmnya antara lain John Wick, The Hunger Games, Twilight, Saw, dan Now You See Mee.

Pencapaian beberapa karya dari Studio Lionsgate yang disoroti La La Land, Wonder, Knives Out, Monster’s Ball, Precious, Fahrenheit 9/11. Lionsgate tercatat pernah masuk 238 nominasi Academy Award dan 52 penghargaan Oscar.

ELLYA SYAFRIANI | ANTARA

