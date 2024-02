Dijuluki The Rising Star, Anya Taylor-Joy Ikuti Jejak Mel Gibson Jadi Pemeran Utama Film Mad Max

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anya Taylor-Joy aktris yang dijuluki The Rising Star kembali dipercaya menjadi bintang. Ia akan memerankan karakter utama Furiosa dalam film Furiosa: A Mad Max Saga. Di film tersebut, Anya akan beradu peran dengan Chris Hemsworth yang dikenal karena film Transformer One.

Film Furiosa: A Mad Max Saga adalah film aksi sains ilmiah yang bercerita tentang gejolak kehidupan manusia di masa post-apocalypse atau setelah kiamat. Direncanakan tayang pada 24 Mei 2024, film ini menceritakan kehidupan di bumi setelah bencana besar. Di bumi, tak ada lagi hutan, danau, sungai dan laut. Semua lanskap hanyalah gurun pasir. Saat itu kelompok manusia saling berperang berebut air tanah dan minyak bumi yang tersisa. Film Mad Max pertama kali dibuat tahun 1979, Mel Gibson adalah bintang utamanya.

Dikutip dari uproxx.com, Furiosa adalah sebuah prekuel dari film fenomenal tahun 2015, Mad Max: Fury Road. Dikutip dari movieinsider.com, selain diperankan oleh Anya Taylor-Joy dan Chris Hemsworth, film ini juga akan dibintangi Tom Burke; dan Alyla Browne yang namanya naik karena film The Secret Kingdom.

Film ini disutradarai oleh George Miller. Ia terakhir menyutradarai Three Thousand Years Of Longing dan Mad Max: Fury Road. Penulis film George Miller terakhir menulis Three Thousand Years Of Longing dan Mad Max: Fury Road.

Sutradara George Miller awalnya sempat memikirkan untuk menggunakan teknologi anti penuaan atau de-aging technology. Hal tersebut ia pertimbangkan karena awalnya ingin mempertahankan karakter utama Furiosa tetap diperankan oleh Charlize Theron. Namun, akhirnya Anya Taylor-Joy diumumkan menjadi pemeran Furiosa.

Dilansir dari themoviedb.org, Anya lahir dengan nama Anya-Josephine Marie Taylor-Joy. Ia lahir pada 16 April 1996 di Miami, Florida, Amerika Serikat. Meski lahir di Miami, Anya justru banyak tumbuh besar di Argentina dan Inggris. Ia merupakan anak bungsu dari enam bersaudara.

Dilansir dari imdb.com, Ayahnya adalah orang Skotlandia yang lahir di Amerika Selatan, dan ibunya adalah orang Spanyol-Inggris yang lahir di Zambia, Afrika, dari seorang diplomat Inggris dan ibu Spanyol dari Barcelona. Anya menghabiskan masa kecilnya di Argentina dan Inggris. Ayahnya adalah seorang bankir dan pembalap perahu dayung, sementara ibunya adalah seorang psikolog.

Anya dibesarkan di Argentina hingga usia enam tahun, kemudian pindah ke London, di mana keluarganya tinggal di Victoria. Dia belajar di Sekolah Northlands di Buenos Aires, kemudian sekolah persiapan Hill House dan Queen's Gate School di London, dan juga merupakan seorang penari balet hingga ia berusia 15 tahun.

Impian Anya untuk menjadi aktris muncul saat dia masih sangat muda setelah sebelumnya bercita-cita menjadi pebalet profesional. Ketika dia berusia empat belas tahun, dia menggunakan tabungannya untuk pindah ke New York.

Dikutip dari celebinvestigator.com, Anya meninggalkan bangku sekolah ketika ia berusia 16 tahun akibat perundungan. Namun, perundungan yang diterima Anya tidak membuatnya patah semangat. Setelah keluar dari sekolah formal, Anya mengambil kelas akting dan mulai aktif ikut audisi untuk model dan acara televisi.

Pada 2015, Anya mendapatkan debut film pertamanya di film horror The Witch. Film tersebut berhasil membuat potensi Anya diperhitungkan di dunia perfilman. Kemudian, dia membintangi karakter utama dalam film thriller Morgan (2016), disutradarai oleh Luke Scott dan juga dibintangi oleh Kate Mara.

Anya juga membintangi film Barry karya Vikram Gandhi, yang berfokus pada seorang Barack Obama muda di New York City tahun 1981. Pada tahun 2017, dia menjadi bintang utama dalam film horor-thriller Split (2016) karya M. Night Shyamalan, memerankan Casey Cooke, seorang gadis yang diculik oleh seorang pria misterius dengan kepribadian yang terbagi. Pada tahun 2019, dia mengulangi perannya sebagai Casey dalam film Glass.

Dia juga muncul dalam miniseri drama The Miniaturist (2017), seri kelima dan keenam dari Peaky Blinders (2019–2022) dan The Dark Crystal: Age of Resistance (2019), Anya juga merupakan pengisi suara Putri Peach dalam film Mario (2022) dan memerankan karakter utama dalam Furiosa: A Mad Max Saga (2024).

