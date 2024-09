Rekomendasi 4 Drama Moon Sang Min, Aktor Muda yang Tengah Naik Daun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Moon Sang Min menjadi salah satu aktor muda asal Korea Selatan yang tengah naik daun. Bahkan dia telah bermain dalam dua serial drama di 2024 ini sebagai pemeran utama, yakni dalam drama Wedding Impossible dan yang terbaru Cinderella at 2 AM.

Untuk drama Cinderella at 2 AM, baru mulai ditayangkan pada 24 Agustus 2024 di platform streaming Coupang Play dan Viu, untuk penonton internasional. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Aigome ini direncanakan akan berjumlah 10 episode.

Dalam drama ini, Moon Sang Min akan beradu akting dengan Shin Hyun Bin. Dia berperan sebagai Seo Ju Won, anak konglomerat yang berpura-pura menjadi karyawan biasa. Dia pun berpacaran dengan seniornya di kantor, Ha Yun Seo.

Mengusung genre komedi romantis, drama ini menuai antusiasme tinggi di kalangan pencinta drama Korea atau drakor. Terlebih, akhir-akhir ini banyak drama yang mengusung genre gelap seperti misteri dan thriller.



Tentang Moon Sang Min

Moon Sang Min adalah aktor dan model Korea Selatan yang bernaung di bawah agensi awesome Entertainment. Ia lahir pada 14 April 2000 dan sedang belajar di Jurusan Akting dan Seni Universitas Sungkyunkwan. Dia juga telah ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat universitasnya.

Sebagai seorang model, Mon Sang Min melakukan peragaan busana pertamanya di F/W Sewing Boundaries Collection 2018 pada tahun 2018. Ia memulai debut aktingnya dalam web drama berjudul 4 Reasons Why I Hate Christmas, yang tayang pada 2019 silam. Berikut beberapa rekomendasi drama Moon Sang Min, aktor muda yang sedang naik daun.

Serial Korea terbaru Wedding Impossible yang dibintangi Jun Jong-seo, Moon Sang-min, Kim Do-wan, dan Bae Yoon-kyung mulai tayang di Prime Video pada hari ini 26 Februari/Foto: Doc. Prime Video

Dalam drama ini, Moon Sang Min berperan sebagai Lee Ji Han. Dia adalah adik laki-laki Lee Do Han yang berencana melakukan pernikahan palsu dengan Na A Jeong demi menyenangkan keluarganya. Di sisi lain, Lee Do Han memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan hingga memutuskan menggelar pernikahan palsu. Namun, Lee Ji Han ternyata jatuh cinta pada Na A Jeong yang bekerja sebagai aktris pendukung yang tidak begitu terkenal.

Drama Korea yang satu ini terbagi dalam dua part, bagian pertama berjumlah enam episode sedangkan bagian keduanya berjumlah empat episode. Di drama ini, Moon Sang Min berperan sebagai Wang Tae Man, murid laki-laki di kelas 3.2. Dia memiliki sikap yang konyol namun peduli akan sesama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Drama ini bercerita tentang SMA Sungjin yang dilanda kekacauan setelah monster ganas menginvasi Korea Selatan. Karena militer Korea kewalahan, semua siswa SMA tahun ketiga pun diminta melakukan wajib militer secara mendadak. Hal ini memaksa mereka menjalani pelatihan militer sambil menghadapi ujian universitas yang akan datang. Pemimpin peleton Lee Chun Ho membimbing mereka melalui latihan menembak senapan, pertempuran, dan rintangan, semuanya dengan mengenakan seragam sekolah.



3. Under The Queen's Umbrella (2022)

Poster Under the Queen's Umbrella. Foto: Asianwiki.

Under The Queen’s Umbrella bercerita tentang Ratu Hwaryeong yang seharusnya bertindak dengan anggun dan bermartabat. Tetapi, ia memiliki putra-putra yang merupakan pangeran pembuat onar. Ia pun mengabaikan protokol tersebut dan berjuang untuk mengubah putra-putranya menjadi pangeran yang memenuhi syarat melalui pendidikan.

Dalam drama ini, Moon Sang Min berperan sebagai Pangeran Agung Seongnam. Dia beradu akting dengan aktris senior Kim Hye Soo dan para aktor muda Bae In Hyuk, Yoon Sang Hyeon, Yoo Seon Ho, dan Park Ha Joon.



4. My Name (2021)

My Name adalah serial drama debut Moon Sang Min. Dia berperan sebagai polisi yang bernama Ko Gun Pyeong. Dalam drama ini, dia beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris ternama, seperti Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Son, dan Lee Hak Joo.

Adapun My Name bercerita tentang perempuan bernama Yoon Ji Woo yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Pada awalnya dia bekerja untuk kelompok kriminal narkoba Dongcheonpa. Namun dengan bantuan kenalannya, dia bergabung sebagai anggota kepolisian dengan identitas baru. Dia pun menjadi mata-mata untuk membalaskan dendam.

ASIANWIKI | MYDRAMALIST

Pilihan Editor: Cinderella at 2 AM: Sinopsis dan Pemeran Drakor Ini