Cinderella at 2 AM: Sinopsis dan Pemeran Drakor Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Cinderella at 2 AM terbaru yang tayang Sabtu, 24 Agustus 2024. Ini drama adaptasi dari webtoon populer berjudul sama karya Algome. Drakor bergenre komedi romantis ini totalnya 10 episode. Drakor ini diproduksi oleh Viu Original bekerja sama dengan sutradara Seo Min Jung dan penulis skenario Oh Eun Ji.

Sinopsis Cinderella at 2 AM

Baca juga: Sandiaga Umumkan Kolaborasi Drama Korea dengan Produser Extraordinary Attorney Woo

Cinderella at 2AM menggambarkan kisah cinta wanita biasa yang mengutamakan melindungi dirinya. Namun, ada chaebol atau anggota keluarga konglomerat generasi ketiga yang percaya, menjaga cinta berarti melindungi dirinya sendiri.

Cerita berfokus kisah Ha Yun Seo, perempuan lajang bekerja sebagai pemimpin tim pemasaran di sebuah perusahaan besar. Dia dikenal berkepribadian baik, dan dihormati di perusahaannya. Dia juga selalu percaya diri dalam bekerja, namun buruk dalam asmara.

Meski masih muda, Ha Yun Seo telah mandiri dan membawa adik laki-lakinya meninggalkan rumah dan keluarga. Hal ini dilakukan karena dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Meski begitu, dia sekarang tumbuh menjadi orang yang percaya diri dan pragmatis.

Setelah lama sendiri, Yun Seo menjalin hubungan dengan Seo Ju Won, yang berusia lebih muda darinya. Seo Ju Won pribadi yang lembut. Dia bekerja sebagai anggota staf di perusahaan yang sama dengan Yun Seo.

Namun, hal yang mengejutkan Yun Seo ketika mengetahui pacarnya merupakan putra dari keluarga chaebol yang menjalankan perusahaan tempatnya bekerja. Jun Won ternyata anak pemilik perusahaan yang sedang menyamar sebagai pegawai biasa.

Mengetahui Ju Won memiliki kekasih, ibu Ju Won kemudian menghubungi Yun Seo untuk putus dengan putranya. Dia juga menawarkan sejumlah uang kepada Yun Seo agar mau meninggalkan Ju Won.

Yun Seo mengambil uang tersebut dan putus dengan Ju Won. Tetapi, Ju Won percaya cinta dan mengikuti kata hatinya dengan setia. Dia mencoba yang terbaik untuk mengubah membujuk Yun Seo.

Pemeran

Cinderella at 2AM dibintangi oleh aktor populer Moon Sang Min yang sebelumnya dikenal dalam drama Duty After School. Dia berakting dengan Shin Hyun Been yang melejit namanya setelah membintangi Reborn Rich. Drakor ini juga dibintangi oleh Yoon Park, Park So Jin, Kim Tae Jung, Kim Gyu Nam, Hong Bi Ra, dan Lee Kyu Sung

RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | ASIAN WIKI

