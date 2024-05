Mengenal Moon Sang Min, Pembawa Acara Baru Music Bank

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Moon Sang Min, diumumkan sebagai pembawa acara program musik Music Bank bersama Hong Eunchae dari grup Le Sserafim.

Dikutip dari Soompi, KBS2 mengumumkan pada Senin, 27 Mei 2024 waktu setempat., Moon Sang Min akan menggantikan aktor Lee Chae Min yang sebelumnya telah menjadi pembawa acara program tersebut selama dua tahun. Lee Chae Min memutuskan untuk mundur dari posisinya pada 3 Mei 2024 karena alasan pribadi.

Perjalanan Karier Moon Sang Min

Moon Sang Min lahir pada 14 April 2000. Ia menempuh pendidikan di Universitas Sungkyunkwan dengan jurusan Seni dan Akting. Ia telah diangkat sebagai duta hubungan masyarakat universitas tersebut.

Dikutip dari My Drama List, Moon Sang Min memulai debutnya sebagai model pada 2018. Ia tampil di peragaan busana Sewing Boundaries Collection. Setahun kemudian, dia melangkah ke dunia seni peran dengan membintangi web drama 4 Reasons Why I Hate Christmas.

Kariernya terus menanjak dengan peran-peran penting dalam berbagai drama televisi. Moon Sang Min mulai dikenal luas melalui perannya sebagai Grand Prince Seongnam dalam drama Under The Queen's Umbrella yang ditayangkan pada 2022.

Penampilan memukau dalam drama tersebut membuatnya meraih penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam ajang BaekSang Arts Awards ke-59 pada 2023.

Ia juga dikenal melalui perannya dalam Duty After School bagian 1 dan 2 sebagai Wang Tae Man, juga drama My Name yang ditayangkan di Netflix. Moon Sang Min terus menunjukkan kemampuannya dengan membintangi beberapa drama lainnya. Pada 2024, ia berperan sebagai Lee Ji Han dalam Wedding Impossible.

Moon Sang Min sibuk dengan syuting drama Cinderella at 2 a.m. dan proyek film Pavane. Moon Sang Min dijadwalkan memulai debutnya sebagai pembawa acara siaran langsung Music Bank pada 31 Mei 2024. Dalam peran terbaru ini, ia akan bekerja sama dengan Hong Eunchae, menambah dinamika segar bagi program musik yang telah lama menjadi favorit pemirsa.

