Mengenal Kim Jonghyeon, Mantan Anggota Nu'Est yang akan Menjalani Wajib Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi yang juga mantan anggota grup idola Nu'Est, Kim Jonghyeon atau JR telah mengumumkan rencana mendaftar wajib militer pada September 2024. Dikutip dari Soompi, Senin, 19 Agustus 2024, Kim Jonghyeon mengadakan siaran langsung pada hari Minggu, 18 Agustus 2024. Saat itu, dia mengatakan, akan mendaftar wajib militer bulan depan.

Pada hari yang sama, agensinya Evermore Entertainment mengonfirmasi, “Memang benar, Kim Jonghyeon akan mendaftar wajib militer pada bulan September".

Dikutip dari Soompi, sebelum memasuki wajib militer, Kim Jonghyeon akan mengadakan fan meeting bertajuk Anding di Seoul pada 31 Agustus 2024. Acara ini akan menjadi kesempatan bagi penggemar untuk berpisah dengannya sebelum ia memulai masa tugasnya di militer.

Tentang Kim Jonghyeon

Kim Jonghyeon lahir di Gangneung, Gangwon, pada 8 Juni 1995. Kariernya di industri hiburan dimulai pada 2012 ketika ia debut sebagai anggota dari grup boyband Nu'Est naungan Pledis Entertainment. Ia memulai debut sebagai anggota grup Nu'Est pada 15 Maret 2012. Nu'Est mendapat perhatian publik melalui lagu debut mereka, Face. Pada 2013, NU'EST merilis berbagai proyek termasuk debut unit grup mereka, Nu'Est-M, yang ditargetkan untuk pasar Cina.

Debut aktingnya dimulai pada 2015 melalui sebuah drama televisi Lonely Gourmet: Taipei, diikuti oleh peran pertamanya dalam film Their Distance pada tahun berikutnya. Kim Jonghyeon berpartisipasi dalam acara survival reality show, Produce 101 Season 2 pada 2017. Sejak debutnya, Jonghyeon aktif terlibat dalam berbagai program televisi, film, dan drama, termasuk Love Catcher (2018) dan Let Me Be Your Knight (2021).

Minhyun sibuk dengan Wanna One, Kim Jonghyeon bersama anggota Nu'Est lainnya, Baekho, Aron, dan Ren, membentuk unit sub-grup bernama Nu'Est W. Unit ini aktif selama dua tahun, merilis tiga mini album W, Here (2017), Who, You (2018) dan Wake,n (2018).

Nu'Est mengumumkan pembubaran pada 28 Februari 2022. Agensi Pledis Entertainment mengonfirmasi bahwa kontrak para anggota NU'EST akan berakhir pada 14 Maret 2022. Para anggota memutuskan untuk mengambil jalur karier masing-masing. Kim Jonghyeon memilih untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Pledis dan menandatangani kontrak eksklusif dengan Evermore Entertainment.

Dikutip dari KPop Fandom, Kim Jonghyeon melakukan debut solonya pada 8 November 2022 dengan merilis mini album pertama bertajuk Meridiem. Jonghyeon kembali menyapa penggemar dengan mini album keduanya, Brilliant Seasons, yang dirilis pada Januari 2024.

