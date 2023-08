Hwang Minhyun Kenang Masa Trainee: Dipaksa Minum 1,2 Liter Susu Demi Tinggi Badan

Deretan Drama Hwang Min Hyun, Alchemy of Soul Hingga yang Terbaru My Lovely Liar

Selain menjadi seorang penyanyi, Hwang Min Hyun juga terjun ke dunia akting. Adapun drama yang pernah dibintanginya adalah Alchemy of Souls, Live On, hingga yang terbaru My Lovely Liar.