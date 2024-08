5 Drakor dan Film Dibintangi Jung Hae In, Terbaru I, the Executioner

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru tvN, Love Next Door, yang dibintangi Jung Hae In telah tayang pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Drakor ini karya sutradara Yoo Je Won dan penulis Shin Ha Eun.

Love Next Door mengisahkan Bae Seok Ryu (Jung So Min), seorang wanita yang mencoba memperbaiki hidupnya yang berantakan. Ia bertemu kembali dengan Choi Seung Hyo (Jung Hae In), putra teman ibunya yang dianggap sebagai bagian memalukan dari masa lalunya. Pertemuan tak terduga ini membawa perubahan dalam hubungan mereka.

Love Next Door menjadi deretan drakor yang dibintangi Jung Hae In. Apa saja drakor populer yang dibintangi Jung Hae In.

1. I, the Executioner (2024)

Film terbaru I, the Executioner memperkenalkan Jung Hae In dalam peran Park Sun Woo, seorang detektif muda yang bergabung dengan tim investigasi kejahatan kekerasan untuk memburu seorang pembunuh berantai. Berbeda dengan peran-peran sebelumnya, dalam film ini Jung Hae In menampilkan sisi serius dan tegang dari seorang detektif yang berusaha mengungkap kebenaran di tengah-tengah kasus yang menggemparkan.

2. Snowdrop (2021)

Snowdrop dibintangi Jung Hae In dalam peran sebagai Lim Soo Ho, seorang agen Korea Utara yang terluka dan harus disembunyikan oleh mahasiswi dari Hosu Women’s University.

Karakter Lim Soo Ho ditugaskan dalam misi rahasia di Korea Selatan, namun pertemuannya dengan mahasiswi memicu rangkaian peristiwa dramatis yang membahayakan keselamatan keluarganya. Seiring waktu, keduanya mulai menyadari, mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup.

3. Tune in for Love (2019)

Film Tune in for Love membawa penonton kembali ke tahun 1994, yaitu ketika Jung Hae In memerankan Hyun Woo, seorang pemuda yang baru keluar dari pusat rehabilitasi remaja. Hyun Woo bertemu Mi Soo (diperankan oleh Kim Go Eun) di sebuah toko roti. Hubungan mereka berkembang seiring waktu, meskipun Hyun Woo membawa beban rasa bersalah dari masa lalunya yang kelam.

4. Something in the Rain (2018)

Something in the Rain menandai peran utama pertama Jung Hae In dalam drama. Ia memerankan Seo Joon Hee, pria muda yang kembali bertemu dengan Yoon Jin Ah, teman masa kecilnya yang kini berusia 30-an dan belum pernah menemukan cinta sejati. Hubungan mereka berkembang dari persahabatan menjadi kisah cinta yang manis namun rumit.

Penampilan Jung Hae In dalam Something in the Rain memperlihatkan sisi romantisnya yang lembut dan penuh perhatian.

5. Prison Playbook (2017)

Prison Playbook drama yang menggambarkan kehidupan para tahanan, keluarga mereka, dan petugas yang bekerja di penjara. Jung Hae In memerankan Yoo Jeong Woo atau yang dikenal sebagai Kapten Yoo. Ia perwira militer yang dipenjara, karena dituduh membunuh rekannya setelah menyiksanya. Meskipun bukan peran utama, karakter Kapten Yoo yang dimainkan oleh Jung Hae In mencuri perhatian penonton.

