Pixar Umumkan Incredibles 3, Brad Bird Kembali Didapuk Jadi Sutradara

TEMPO.CO, Jakarta - Pixar Animation Studios mengungkapkan bahwa Incredibles 3 sedang dalam tahap pengembangan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Pete Docter, Kepala Bagian Kreatif Pixar, dalam acara D23 Fan Expo yang berlangsung pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 yang dihadiri oleh sekitar 12.000 penggemar.

Dalam sesi presentasi yang menampilkan berbagai proyek terbaru dari Disney, Pete memberi kejutan besar di penghujung acara. "Seperti yang kalian lihat, kami memiliki beberapa proyek Incredibles" ujar Pete, dikutip melalui USA Today. Ia lalu menambahkan, "Benar sekali, kami tengah membuat Incredibles 3.” Pernyataan ini langsung disambut gemuruh sorak-sorai dari para penggemar.

Brad Bird Didapuk Kembali sebagai Sutradara

Pete juga memastikan bahwa Brad Bird, penulis sekaligus sutradara dari dua film Incredibles sebelumnya, akan kembali memimpin proyek ini. Meski demikian, Pete tak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kelanjutan cerita atau detail dari produksi film tersebut.

Film pertama The Incredibles yang dirilis pada 2004, mengisahkan kehidupan keluarga super yang harus bersembunyi dari masyarakat setelah pemerintah melarang aktivitas superhero. Melansir dari laporan Variety, kisah penuh aksi dan drama keluarga ini berhasil meraup lebih dari US$ 630 juta atau setara dengan Rp 9,6 triliun di box office global.

Sementara itu, Incredibles 2 yang dirilis pada 2018, sukses besar dengan pendapatan global mencapai US$ 1,24 miliar atau sekitar Rp 18,97 triliun. Ini menjadikan Incridibles 2 sebagai salah satu film animasi paling sukses sepanjang masa sebelum akhirnya disusul oleh Inside Out 2 yang berhasil meraup US$ 1,56 miliar atau sekitar Rp 23,87 triliun.

Antisipasi terhadap Ekspektasi Penggemar untuk Incredibles 3

Pengumuman Incredibles 3 datang di tengah euforia kesuksesan Inside Out 2 yang baru saja dirilis dan langsung melampaui pendapatan Incredibles 2 sebagai film terlaris sepanjang masa dari Pixar. Kesuksesan ini tentu menambah tekanan bagi tim di balik Incredibles 3 untuk menghadirkan karya yang tidak hanya sebanding, namun juga bisa melampaui pencapaian pendahulunya.

Para penggemar tentunya berharap bahwa film ini akan melanjutkan tradisi keunggulan dari dua film sebelumnya, baik dari segi cerita maupun animasi yang memukau. Dengan Brad Bird yang kembali di kursi sutradara, ekspektasi terhadap kelanjutan petualangan keluarga super ini semakin tinggi.

Film pertama The Incredibles telah memperkenalkan karakter-karakter ikonik, seperti Mr. Incredible yang suaranya diisi oleh Craig T. Nelson, Elastigirl oleh Holly Hunter, dan Frozone oleh Samuel L. Jackson. Sementara itu, Brad Bird turut mengisi suara karakter Edna “E” Mode, yang dikenal sebagai perancang busana superhero eksentrik.

Meskipun belum ada informasi lebih lanjut mengenai plot atau jadwal rilis, dapat dipastikan bahwa Incredibles 3 akan menjadi salah satu film yang paling dinantikan dalam beberapa tahun mendatang.

