Inside Out 2 Dominasi Box Office, Raih Rp 2,5 Triliun di Pekan Awal

TEMPO.CO, Jakarta -- Film animasi Inside Out 2 mencatatkan rekor sebagai film dengan pendapatan pembuka terbesar sepanjang 2024. Per Senin, 17 Juni 2024, karya terbaru dari Pixar dan Disney ini meraup pendapatan global sebesar US$ 155 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) di box office Amerika Serikat dan Kanada, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Dune: Part Two.

Film yang menampilkan suara Amy Poehler, Lewis Black, dan Phyllis Smith ini juga mendapatkan ulasan positif dari para penikmat film. Keberhasilan Inside Out 2 datang di tengah penurunan jumlah penonton film Hollywood di jaringan bioskop besar seperti AMC Entertainment Holdings Inc dan Cineworld Group, yang merupakan pemilik Regal, akibat pemogokan aktor dan penulis tahun lalu.

“Ini adalah hasil luar biasa bagi film sekuel bahkan untuk standar Pixar," ujar David A. Gross, pengamat Box Office dari Franchise Entertainment Research, dikutip dari Variety pada Senin, 17 Juni 2024.

Inside Out 2 Lanjutkan Kesuksesan Film Sekuel Pixar

Film sekuel yang telah lama dinantikan ini mengisahkan tentang Riley yang kini memasuki masa SMA. Kehidupan Riley menjadi lebih rumit dengan munculnya berbagai emosi baru seperti Anxiety, Ennui, Envy, Embarrassment, dan Nostalgia.

“Semua film sekuel produksi Pixar selalu meraih hasil lebih tinggi dibandingkan film pertama, dan itu terjadi kembali kali ini," kata Gross menambahkan.

Film animasi yang disutradari oleh Kelsey Mann ini mempunyai biaya produksi mencapai US$ 200 juta (sekitar Rp 3,2 triliun), namun Inside Out 2 diprediksi akan mencetak keuntungan besar bagi Disney. Keberhasilan ini menandai kebangkitan Pixar, studio legendaris di balik A Bug’s Life dan Up, yang telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir setelah kegagalan Lightyear di bioskop pada tahun 2022 serta Elemental pada tahun 2023.

Peringkat Box Office

Penjualan tiket Inside Out 2 melampaui perkiraan, yakni berada di rentang US$ 85 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) hingga US$ 115 juta (sekitar Rp 1,8 triliun), berdasarkan versi Boxoffice Pro. Inside Out 2 berhasil menggeser posisi Bad Boys: Ride or Die, yang pekan lalu memuncaki box office dengan pendapatan US$ 33 juta (sekitar Rp 543 miliar). Posisi ketiga ditempati oleh Kingdom of the Planet of the Apes yang naik dua peringkat dengan raihan US$ 5,2 juta (sekitar Rp 85 miliar).

Sementara itu, film animasi The Garfield Movie menduduki posisi keempat dengan raihan US$ 5 juta (sekitar Rp 82 miliar), dan posisi kelima ditempati oleh film horor produksi Warner Bros, The Watchers, dengan pendapatan US$ 3,7 juta (sekitar Rp 60 miliar). Kesuksesan besar Inside Out 2 menandai babak baru dalam industri film animasi dan memperkuat posisi Pixar sebagai pelopor dalam menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi.

VARIETY| DEADLINE

