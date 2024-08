Mengenal Ailee, Penyanyi Korea-Amerika yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika keturunan Korea Selatan Ailee akan berkunjung ke Jakarta. Ia akan naik panggung di The Kasablanka Hall dalam acara bertajuk Ailee, I Am: Here Live in Jakarta persembahan Imagic Event x LOL Asia yang akan berlangsung, pada 30 Oktober 2024.

Amy Lee atau Ailee, pernah mendapat Best Female Vocal Performance di Mnet Asian Music Awards (MAMA) empat kali berturut-turut. Ia juga dikenal, karena OST Queen, dengan lebih dari 30 kontribusi untuk drama Korea atau drakor termasuk I Will Go to You dari Goblin, Breaking Down dari Doom at Your Service, I Will Go To You Like The First Snow, yang direkam untuk drakor Guardian: The Lonely and Great God yang menjadi rekaman terlaris dalam kategori film dan drama di industri rekaman Korea.

Tentang Ailee

Amy Lee atau Ailee bernaung dalam label A2Z Entertainment. Ailee memulai debutnya pada 8 Februari 2012 dengan single Heaven. Ailee meniti kariernya di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Dikutip dari Fandom, pada 2019, Ailee hengkang dari YMC Entertainment setelah kontraknya berakhir pada 28 Februari. Pada 10 September 2019, Ailee mengumumkan pembentukan agensinya bernama Rocket3 Entertainment. Agensi ini menjadi landasan dia untuk kembali menarget pasar Amerika dengan peluncuran lagu Sweater pada 12 Desember 2019.

Pada 2020, Ailee juga tampil dalam acara realitas survival Mnet Good Girl dari 14 Mei hingga 2 Juli. Ia merilis album mini I'm pada 6 Oktober 2020. Pada 22 Juli 2021, Ailee menjadi artis pertama yang bergabung dengan The L1VE, label yang didirikan oleh Ravi. Ailee merilis album studio Amy pada 27 Oktober 2021.

Pada 2022, Ailee melanjutkan perjalanannya dengan merilis album studio berbahasa Inggris I'm Lovin' Amy pada 7 Maret. Pada 29 Juli 2022, The L1VE mengumumkan kepergiannya dari label tersebut, dan pada 31 Juli, Ailee menandatangani kontrak dengan A2Z Entertainment.

Dikutip dari KProfiles, Ailee lahir pada 30 Mei 1989. Ia bersekolah di Scotch Plains-Fanwood High School dan melanjutkan kuliah di Universitas Pace menempuh jurusan komunikasi sebelum memutuskan untuk mengejar karier musik sepenuhnya. Ailee mulai bernyanyi dengan serius sejak usia 16 tahun dan telah menunjukkan bakatnya sejak kecil, termasuk dalam dunia akting pada usia 7 tahun.

la berkawan dekat dengan Amber f(x), Eric Nam, dan Jimin (AOA), dan Woozi Seventeen. Ailee juga aktif dalam industri musik Jepang. Ia melakukan debut pada 21 Oktober 2013 dengan single Heaven naungan Warner Music Japan.

Penggemar Ailee dikenal dengan sebutan Aileean (Aliens). Wawasan bermusiknya dipengaruhi oleh Beyoncé, Christina Aguilera, Alicia Keys, dan Whitney Houston, Ailee terus menginspirasi banyak orang melalui musiknya.

