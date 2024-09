Profil Pemain Drakor Divorce Insurance, Ada Lee Dong Wook dan Lee Da Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, dikabarkan bahwa drama Korea atau drakor terbaru berjudul Divorce Insurance akan dibintangi oleh Lee Dong Wook, Lee Joo Bin, dan Lee Kwang Soo. Pada 3 September 2024, diumumkan bahwa Lee Da Hee juga akan bergabung dalam drama ini.

Menurut laman Soompi, diumumkan oleh Ghost Studio, agensi Lee Da Hee, bahwa "Lee Da Hee akan tampil sebagai peran utama dalam Divorce Insurance." Bergabungnya Lee Da Hee telah melengkapi jajaran pemain yang sebelumnya telah diumumkan.

Divorce Insurance adalah sebuah drama yang berkisar pada proses eksplisit dalam menentukan harga untuk perceraian. Drama ini berfokus pada perusahaan asuransi yang mengembangkan produk asuransi perceraian baru melalui tim pengembangan produk inovatif.

Mereka adalah sekelompok orang-orang dengan kecerdasan terbaik dalam menghitung segala hal yang berkaitan dengan perceraian dan menetapkan jumlah asuransi yang sesuai. Ini merupakan salah satu cara lain di mana keuntungan diperoleh oleh orang-orang.

Dalam drama Divorce Insurance, para pemain meliputi dari berbagai bintang terkenal, salah satunya adalah Lee Da Hee, yang akan memerankan peran utama. Berikut profilnya.

1. Lee Dong Wook

Lee Dong Wook adalah salah satu aktor terkemuka di Korea Selatan yang memiliki karir yang membentang lebih dari dua dekade. Lahir pada 6 November 1981, Lee Dong Wook memulai karirnya di industri hiburan pada tahun 1999.

Perannya dalam drama populer seperti My Girl (2005) dan "Scent of a Woman" (2011) membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai aktor berbakat. Keberhasilan besar datang melalui drama "Goblin" (2016-2017), di mana ia memerankan Grim Reaper yang misterius, dan "Hotel Del Luna" (2019), di mana ia berperan sebagai seorang manajer hotel supernatural.

2. Lee Joo Bin

Lee Joo Bin adalah aktris Korea Selatan yang mulai dikenal publik melalui berbagai peran di drama televisi. Lahir pada 16 November 1989, Lee Joo Bin memulai karirnya sebagai model sebelum terjun ke dunia akting. Ia debut di layar kecil pada tahun 2016 dan sejak itu telah membangun reputasi sebagai aktris berbakat. Perannya dalam drama "Be Melodramatic" (2019) sebagai seorang penulis yang penuh warna.

3. Lee Kwang Soo

Lee Kwang Soo, lahir pada 14 Juli 1985, adalah seorang aktor dan komedian Korea Selatan yang telah mencuri perhatian publik melalui bakat komedinya yang luar biasa. Dia memulai karirnya sebagai model sebelum memasuki dunia hiburan.

Lee Kwang Soo terkenal sebagai anggota tetap acara varietas populer "Running Man," di mana ia dikenal karena kemampuannya menciptakan momen-momen lucu dan menghibur. Selain karirnya di varietas, ia juga sukses dalam dunia akting dengan penampilan menonjol dalam drama seperti "It's Okay, That's Love" (2014), di mana ia berperan sebagai teman dekat karakter utama, dan "Live" (2018), di mana ia memainkan peran sebagai seorang polisi.

4. Lee Da Hee

Lee Da Hee adalah aktris Korea Selatan yang telah membangun reputasi sebagai salah satu aktris berbakat di industri hiburan. Lahir pada 15 Maret 1985, Lee Da Hee memulai karir aktingnya pada tahun 2007 dan sejak itu telah berperan dalam berbagai drama dan film.

Ia dikenal karena penampilannya yang kuat dan beragam, termasuk perannya dalam drama "Search: WWW" (2019), di mana ia memerankan seorang eksekutif perusahaan teknologi yang ambisius dan kompleks, dan "The Beauty Inside" (2018), di mana ia memainkan karakter utama dalam sebuah kisah romantis fantasi.

