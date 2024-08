Film Dokumenter JUNG KOOK : I AM STILL Dirilis 18 September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Kook mengikuti jejak anggota BTS lainnya, J-Hope, Jimin dan Suga, merilis film dokumenter. Rencananya film berjudul JUNG KOOK: I AM STILL itu akan dirilis di bioskop seluruh dunia pada 18 September 2024.

Agnesi BTS, BIGHIT Music merilis pengumuman dan poster film tersebut melalui Weverse, platform penggemar, pada Rabu, 14 Agustus 2024. "Halo. Kami ingin memberi tahu Anda tentang pemutaran perdana film dokumenter anggota BTS, Jung Kook," bunyi pernyataan tersebut.

JUNG KOOK : I AM STILL perjalanan debut solo

Poster teaser film itu menampilkan Jung Kook dengan latar belakang beberapa foto dirinya disertai informasi tanggal perilisan film, 18 September 2024. Konsepnya tak jauh beda dengan foto konsep debut solonya.

Seperti yang diungkapkan BIGHIT, bahwa film dokumenter itu akan menceritakan perjalanan Jung Kook selama delapan bulan mempersiapkan album debut solonya hingga menjadi bintang pop global dan menyelami cinta tulusnya kepada ARMY, fandom BTS.

"Saksikan sekilas bagaimana Jung Kook bersiap untuk album solo pertamanya GOLDEN, adegan-adegan dari penampilan yang semarak dan dicintai secara internasional di berbagai tempat, dan cuplikan di balik layar dari pemikiran terdalam Jung Kook yang belum pernah dirilis sebelumnya," tulis agensi.

Informasi tambahan mengenai tiket

Seperti disebutkan sebelumnya, film dokumenter JUNG KOOK: I AM STILL akan ditayangkan di bioskop seluruh dunia. Namun ARMY dapat mempersiapkan diri untuk membeli tiket yang tersedia melalui situs webs resmi https://jungkook-iamstill.com/

Pemesanan tiket secara global akan dimulai pada 21 Agustus 2024. Sedangkan di Korea dibuka mulai 4 September 2024, jam 10 pagi waktu setempat. Sementara di Jepang pemesanan tiket dibuka pada 13 September 2024. Film tersebut akan dirilis di Jepang lebih lama dari negara lainnya yaitu pada 4 Oktober 2024.

Film dokumenter anggota BTS

Sebelum Jung Kook, anggota BTS lainnya, J-Hope, Jimin dan Suga sudah lebih dulu merilis film dokumenter. J-Hope merilis J-Hope In The Box secara eksklusif di Disney+ pada Jumat, 17 Februari 2023 . Film tersebut menceritakan tentang tantangan yang dihadapi selama proses persiapan album, serta melihat penampilan J-Hope di Lollapalooza 2022, hingga acara listening party dari albumnya.

Film dokumenter keduanya, HOPE ON THE STREET dirilis pada 28 Maret 2024, melalui Prime Video dan saluran TVING. Kali ini dia ingin menunjukkan sisi yang lain dari J-Hope, yaitu sebagai penari. Dengan melakukan tur menari ke Osaka, Jepang, Paris, Prancis, New York, Amerika Serikat, serta Seoul dan Gwangju, dia juga bertemu langsung dengan para penari yang aktif di berbagai bidang street dance seperti Popping, House, Hip Hop, dan Locking di masing-masing kota.

Suga merangkum perjalanannya keliling dunia untk mencari inspirasi musik dalam film dokumenter berjudul SUGA: Road to D-DAY yang dirilis di Disney+ pada tahun 2023. Setahun kemudian dia merilis film Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE melalui bioskop di seluruh dunia. Film tersebut merangkum perjalan tur dunia solonya termasuk konser encore "D-DAY’ THE FINAL.”

Sementara Jimin membagikan perjalanan di balik layar dalam pembuatan album FACE melalui film dokumenter “Jimin’s Production Diary” yang dirilis via Weverse, Oktober 2024. Dia memperlihatkan kepada penggemar gambaran mendalam tentang perjalanannya ini.

