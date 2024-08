Disebut akan Bikin Penonton Kaget, Kim Seon Ho Bahas Karakternya di The Tyrant

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho mengungkapkan hal menarik dari karakternya sebagai Direktur Choe di serial The Tyrant mendatang. Dalam acara virtual fan meeting yang diadakan Disney+ Hotstar di Jakarta pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kim Seon Ho mengaku sengaja menantang dirinya dengan memerankan karakter tersebut.

"Tidak seperti kebanyakan karakter yang pernah saya perankan, yaitu karakter yang ceria dan menyenangkan. Direktur Choe adalah seseorang yang kesepian dan terisolasi, jadi saya benar-benar ingin melihat apakah saya bisa menerima tantangan ini," kata Kim Seon Ho.

Selain itu, aktor 38 tahun ini juga merasa cerita The Tyrant sangat seru dan Direktur Choe adalah karakter yang sudah ia ingin mainkan dari dulu. “Saya merasa naskahnya sangat seru. Karakter Direktur Choe adalah peran yang sudah saya impikan sejak lama," kata Kim Seon Ho.

Kim Seon Ho Disebut akan Bikin Kaget di Akhir The Tyrant

Kim Seon Ho dalam serial The Tyrant. Foto: Instagram/@salt_ent

Direktur Choe diceritakan sebagai anggota Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang diam-diam memimpin proyek rahasia. Lawan mainnya di The Tyrant, Cha Seung Won membeberkan bahwa Kim Seon Ho akan membuat para penonton terkejut di akhir serial nanti.

"Ini sebenarnya agak spoiler, tapi nanti kalian bakal kaget sama Kim Seon Ho di akhir atau ending. Kalian akan kaget banget," kata Cha Seung Won yang berperan sebagai Lim Sang seorang tentara bayaran berdarah dingin di The Tyrant.

Dalam kesempatan yang sama, Kim Seon Ho mengungkapkan dialog favoritnya di The Tyrant. "Seperti yang kalian di trailer, ada salah satu dialog 'The Tyrant program adalah milik kita'," katanya. Kemudian Indra Herlambang sebagai pembawa acara meminta Kim Seon Ho untuk memeragakan adegan tembak-menembak dari dalam mobil. Hal tersebut langsung disambut teriakan oleh ratusan penggemar yang hadir.

Sinopsis The Tyrant

The Tyrant mengisahkan sebuah proyek rahasia milik pemerintah Korea, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, diungkap oleh badan intelijen AS. Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.

The Tyrant dibintangi oleh Cha Seung Won sebagai Lim Sang seorang tentara bayaran berdarah dingin; Kim Seon Ho sebagai Direktur Choe, pemimpin proyek rahasia Korea; Kim Kang Woo sebagai agen intelijen AS bernama Paul; dan Jo Yoon Su sebagai penyusup terampil bernama Chae Jagyoung.

Serial ini ditulis serta disutradarai oleh Park Hoon Jung. Terdiri dari empat episode, The Tyrant akan tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024, secara eksklusif di Disney+ Hotstar.

