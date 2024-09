Mengenal Drummer Baru Linkin Park, Collin Brittain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Linkin Park, band rock Amerika Serikat yang melangkah ke babak baru dalam perjalanan bermusik. Mereka mengumumkan dua anggota baru dan tur dunia From Zero yang akan dimulai pada September 2024. Dikutip dari Antara, Linkin Park melalui siaran streaming di situs webnya mengumumkan dua anggota baru, yaitu Emily Armstrong dan Colin Brittain.

Profil Collin Brittain

Collin Brittain, drummer baru Linkin Park menggantikan Rob Bourdon. Brittain juga dikenal kerjanya di balik layar sebagai produser dan penulis lagu. Dikutip dari Loudwire, Collin Brittain memulai kariernya dalam industri musik sebagai penabuh drum untuk band Oh No Fiasco yang menandatangani kontrak dengan Five Seven Music dan merilis album mini No One's Gotta Know.

Menurut rapper Mike Shinoda, walaupun drum merupakan instrumen utama Collin Brittain, tetapi ia juga mahir memainkan kibor, gitar, dan bass. Kemampuan dia ini yang telah mengembangkan kariernya sebagai penulis lagu dan produser.

Shinoda mengenal Brittain pada 2021. Ketika kedua musisi tersebut berpartisipasi dalam sesi dengan beberapa penulis lagu lainnya.

Shinoda mengatakan alasan Brittain yang menjadi pilihannya untuk menjadi anggota Linkin Park. "Saya langsung cocok dengannya," tuturnya. Shinoda menganggap ada kesamaan cara pandang terhadap musik dengan Brittain untuk saling bertukar ide.

Untuk merayakan peluncuran album baru dan formasi baru mereka, Linkin Park juga mengumumkan tur dunia From Zero yang akan berlangsung pada September hingga November 2024. Tur Linkin Park ini di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.

Tur ini akan dimulai di Kia Forum, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 11 September 2024. Ini yang menjadi konser pembuka mereka. Setelah itu, mereka akan melanjutkan tur ke New York (Amerika Serikat), Hamburg (Jerman), London (Inggris), Seoul (Korea Selatan), dan Bogota (Kolombia).

Pra-penjualan tiket konser untuk anggota klub penggemar resmi Linkin Park, yaitu LP Underground, telah dimulai sejak 6 September 2024. Adapun enjualan tiket untuk umum telah dibuka pada 7 September 2024 melalui situs web Linkin Park.

