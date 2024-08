Sinopsis 4 Episode The Tyrant, Tayang Mulai 14 Agustus 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Korea The Tyrant tayang mulai Rabu, 14 Agustus 2024 secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Serial bergenre action thriller terbaru dari sutradara Park Hoon Jung ini dibintangi oleh Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Kim Kang Woo, dan Jo Yoon Su.

The Tyrant mengisahkan sebuah proyek rahasia milik pemerintah Korea, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, diungkap oleh badan intelijen AS. Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.

Serial The Tyrant yang dibintangi oleh Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Kim Kang Woo, dan Jo Yoon Su. Dok. Disney+ Hotstar Indonesia

Sinopsis 4 Episode The Tyrant

Setelah bertahun-tahun menyaksikan negara mereka ditindas oleh kekuatan asing, sekelompok ilmuwan nakal yang bekerja di pemerintahan Korea Selatan mulai mengembangkan virus. Virus tersebut diyakini akan menempatkan negara mereka setara dengan negara-negara paling kuat di dunia. Disebut sebagai “The Tyrant Project,” virus ini memiliki potensi yang tidak terbatas bagi kemajuan umat manusia.

Namun, sebelum proyek tersebut dapat diselesaikan, sekelompok agen AS mengungkap rencana tersebut dan meminta agar semua sampel diserahkan. Tidak mau bersujud dan menyerahkan penelitiannya kepada Amerika, pemimpin kelompok tersebut menyewa tim operasi hitam untuk memulihkan pekerjaannya, tetapi ketika keadaan menjadi kacau selama serangan, pihak-pihak di kedua belah pihak akan berjuang untuk memulihkan virus dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri.

Baca juga: Pemain The Tyrant Terima Hadiah dari Fans Indonesia saat Virtual Fan Meeting

Episode 1 - Delivery Accident

Kim Seon Ho dalam drama The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Setelah penggerebekan mendadak di labnya, Direktur Choe (Kim Seon Ho) merekrut tim operasi hitam untuk mengambil sampel "The Tyrant Project" yang disita. Namun, misi tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

Episode 2 - The Sweepers

Cha Seung Won sebagai Lim Sang, seorang tentara bayaran berdarah dingin dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Agen pemerintah terus memantau Direktur Choe. Mereka yakin bahwa dia bertanggung jawab atas serangan terhadap serah terima tersebut. Sementara itu, rumor tentang pertemuan mengerikan di desa membuat seorang reporter menyelidikinya.

Episode 3 - The Pursuers

Jo Yoon Su sebagai penyusup terampil bernama Chae Jagyoung dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Chae Jagyoung (Jo Yoon Su) terus membalas dendam, bertemu musuh tak terduga di sepanjang jalan. Setelah berhari-hari mendapatkan hasil yang mengecewakan, tim AS turun tangan dan mengambil kendali operasi untuk menjatuhkan Direktur Choe.

Episode 4 - The Tyrant

Kim Kangwoo sebagai agen intelijen AS bernama Paul dalam serial The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Chae Jagyoung dan seorang tentara bayaran berdarah dingin, Lim Sang (Cha Seung Won), sekali lagi bertemu. Agen AS yang dipimpin oleh Paul (Kim Kang Woo) mengungkapkan bahwa mereka tidak seperti yang terlihat saat mereka menangkap Direktur Choe dan mengungkap basis operasinya.

Pilihan Editor: Kim Seon Ho Tantang Diri Bintangi The Tyrant, Karakternya Kesepian dan Terisolasi