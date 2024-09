Perjuangan Ibu dan Anak dari Bali Nonton Konser Bruno Mars, Sempat Pasrah Tak Dapat Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Bruno Mars hari pertama akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu, 11 September 2024 pukul 20.00 WIB. Tidak hanya dipadati oleh warga Jakarta, konser Bruno Mars juga dihadiri penonton dari luar Pulau Jawa, salah satunya Bali.

Dian dan Marisa adalah ibu dan anak asal Jakarta yang sudah dua tahun menetap di Bali. Mereka sengaja datang ke Jakarta bersama lima anggota keluarganya hanya untuk menonton penampilan Bruno Mars secara langsung.

"Kita semua bertujuh nonton Bruno Mars, tapi aku sama anakku hari ini (nontonnya), sisanya hari Sabtu (14 September 2024)," kata Dian saat ditemui Tempo di area JIS sebelum konser dimulai.

Perjuangan Dapat Tiket Konser Bruno Mars

Dibutuhkan usaha ekstra untuk Dian dan Marisa mendapatkan tiket. Awalnya hanya lima anggota keluarganya yang mendapatkan tiket untuk pertunjukan hari Sabtu, 14 September 2024. Setelah promotor mengumumkan jadwal tambahan konser Bruno Mars yaitu Rabu, 11 September 2024, mereka langsung bersemangat untuk war tiket.

"War (tiket)-nya kelewat karena ada kegiatan di kantor, sempat 'ya sudahlah mungkin memang belum waktunya nonton', ternyata keluar tanggal 11, makanya kita berusaha semaksimal mungkin," kata Marisa.

Akhirnya, mereka dibantu oleh keluarga dan berhasil mendapatkan tiket Bruno Mars. "Tujuh orang yang war tiket, dengan masing-masing dua laptop dan HP, semua dikerahkan. Akhirnya keponakan aku yang dapat (tiket) untuk kita berdua," kata Dian.

Yang Disukai dari Bruno Mars

Menjelang konser, Dian dan Marisa setiap hari sengaja mendengarkan lagu-lagu Bruno Mars. '24K Magic' merupakan lagu favorit Dian, sementara Marisa suka dengan 'Marry You' dan 'Just The Way You Are'.

"Bruno Mars itu energik, humble orangnya, bisa memberikan kita semangat yang bagus," kata Dian. "Aku kalau bad mood di kantor, Bruno Mars ini adalah salah satu playlist aku untuk mengembalikan mood," kata Marisa.

Konser bertajuk Bruno Mars Live in Jakarta 2024 diselenggarakan oleh Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment. Sebelumnya, Bruno Mars sudah dua kali bertandang ke Indonesia, yaitu pada 2011 dan 2014.

