3 Kata yang Menggambarkan Karakter Shin Min Ah dalam No Gain No Love

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Min Ah mengungkapkan karakternya dalam drama terbaru No Gain No Love. Termasuk fokus aktingnya, tiga kata kunci yang menggambarkan karaktermya, hingga kekhawatiran berperan sebagai pegawai kantoran.

No Gain No Love bergenre komedi romantis yang ditulis oleh Kim Hye Yong, yang pernah menulis Her Private Live. Drama ini akan tayang mulai 26 Agustus 2024 di tvN dan Prime Video.

Shin Min Ah berperan sebagai Son Hae Yeong, seorang pekerja kantoran, yang selalu tidak beruntung dalam hal urusan keluarga, cinta, atau pekerjaan. Demi mengubah nasibnya, dia memutuskan untuk melakukan pernikahan palsu dengan pegawai toserba di lingkungannya, Kim Ji Uk, yang diperankan oleh Kim Young Dae.

Karakter yang penuh perhitungan

Son Hae Young kerap menghitung untung rugi dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk studi, pekerjaan, bahkan kehidupan. Dia benci kehilangan uang tidak peduli kapan, di mana dan dengan siapa. Suatu saat dia berisiko kehilangan promosi di perusahaan dan akhirnya merencanakan pernikahan palsu.

Menurut Shin Min Ah, Son Hae Young tidak ingin kalah dalam situasi apa pun. “Sifatnya yang penuh perhitungan membuat dia agak menyedihkan, tapi pada saat yang sama, keterusterangannya begitu menyegarkan sehingga sangat menarik untuk digambarkan," katanya.

Son Hae Young juga kerap mengekspresikan emosinya dengan bahasa kasar. Ini salah satu hal yang menjadi fokus Shin Min Ah dalam aktingnya. Dia banyak berlatih agar terdengar alami. Selain itu dia juga fokus menunjukkan gaya yang mencerminkan posisi Hae Young dalam perusahaan.

"Karena ini pertama kalinya aku berperan sebagai pekerja kantoran, aku banyak memikirkan gayanya. Saya rasa saya akan dapat menampilkan berbagai gaya yang mencerminkan posisi Hae Young di dalam perusahaan," ujar kekasih Kim Woo Bin itu.

Kata kunci Son Hae Young

Shin Min Ah memilih tiga kata untuk menggambarkan Son Hae Young, yaitu No Loss, Calculative, dan Tsundere yang berarti terlihat dingin namun sebenarnya hangat dan penuh perhatian.

“Sama seperti namanya Son Hae Young, dia benci menerima kekalahan. Cara bicaranya yang lugas dan blak-blakan mungkin membuatnya tampak cerdas di luar, namun dia sangat lembut di dalam," katanya.

Aktris Oh My Venus itu menambahkan hal yang menarik dari drama ini adalah penonton akan mengikuti perjalanan emosional Son Ha Yeong, agar memahami mengapa dia benci menerima kekalahan dan bagaimana dia akhirnya mengadakan pernikahan palsu.

"Jangan sampai ketinggalan drama yang bagus dan luas ini, jadi tolong tunjukkan banyak minat dan antisipasi," ujarnya.

SOOMPI | SPORT CHOSUN

