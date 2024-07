Rekomendasi Serial dan Film Baru yang Tayang di Prime Video Agustus 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang menanti kelanjutan cerita rumah tangga Ira dan Marsel dalam serial Induk Gajah atau penasaran dengan akting Shin Min Ah dalam drama terbarunya. Cerita Ira dan Marsel akan berlanjut dalam Induk Gajah Season 2 dan drama terbaru Shin Min Ah akan segera tayang di Prime Video pada Agustus 2024.

Tak hanya serial-serial, Prime Video juga menghadirkan beberapa film terbaru. Di antaranya perjuangan Awkawfina dan John Cena yang bertahan hidup dari gerombolan pemburu dalam film JACKPOT! dan film horor Ronggeng Kematian.

Berikut ini sinopsis singkat tayangan baru di Prime Video Agustus 2024.

Setelah hampir dua tahun tinggal di rumah mertua, Ira (diperankan Marshanda) tak tahan lagi dengan situasi di sekitarnya. Dia terpaksa mencari cara agar bisa keluar dari rumah orang tua Marsel (diperankan Dimas Anggara). Sialnya, satu-satunya cara hanyalah dengan menjanjikan kehamilan kepada mertuanya, yang selama ini dia tunda diam-diam karena merasa belum siap. Sekarang, Ira dan Marsel berusaha keras menahan gempuran ‘mamak’ mereka yang menagih janji cucu laki-laki sebagai penerus marga. Di saat bersamaan mereka baru sadar kalau ternyata Ira punya masalah kesuburan. Bagaimana perjuangan Ira dan Marsel? Induk Gajah Season 2 akan tayang mulai 1 Agustus 2024.

2. Batman: Caped Crusader

Batman: Caped Crusader. dok. Prime Video

Batman: Caped Crusader akan membawa penonton ke Gotham City. Kota di mana para koruptor melebihi jumlah orang baik, kriminal merajalela, dan warga yang taat hukum hidup dalam ketakutan yang tiada henti. Tumbuh dari berbagai tragedi, Bruce Wayne seorang sosialita kaya raya menjelma menjadi sosok yang melampaui manusia biasa dan dipanggil dengan sebutan BATMAN. Perjuangan tunggalnya demi keadilan menarik perhatian sekutu tak terduga di GCPD dan Balai Kota, namun tindakan heroiknya memunculkan konsekuensi mematikan yang tak terbayangkan.

Serial yang akan tayang mulai 1 Agustus ini adalah pencitraan ulang dari mitologi Batman melalui lensa visioner produser eksekutif J.J. Abrams, Matt Reeves, dan Bruce Timm. Dibuat berdasarkan karakter DC, Batman: Caped Crusader berasal dari Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions milik Abrams, dan 6th & Idaho milik Reeves.

3. No Gain No Love

No Gain No Love. Dok. Prime Video

No Gain No Love menceritakan kisah Son Hae Yeong (diperankan Shin Min Ah), yang selalu tidak beruntung dalam hal urusan keluarga, cinta, atau pekerjaan. Demi mengubah nasibnya, dia memutuskan untuk melakukan pernikahan palsu dengan pegawai toserba di lingkungannya, Kim Ji Uk, yang diperankan oleh Kim Young Dae.

Sebagai warga teladan di lingkungannya, Kim Ji Uk tidak bisa megabaikan permintaan orang lain yang membutuhkan bantuannya. Dia menyetujui rencana konyol Son Han Yeong. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? No Gain No Love akan tayang mulai 26 Agustus 2024. Selain Shin Min Ah dan Kim Young Dae, drama ini juga dibintangi oleh Lee Sang Yi dan Han Ji Yeon

4. The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

Serial lain yang akan tayang bulan ini termasuk The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 pada 29 Agustus 2024. Musim kedua ini memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya dan mengawasi pembuatan Cincin Kekuasaan – yang akan memungkinkannya untuk mengikat semua orang di Bumi Tengah pada niat jahatnya.

5. One Fast Move

One Fast Move. Dok. Prime Video

Sementara untuk film, dimulai dari One Fast Move yang akan dirilis pada 8 Agustus 2024. Film ini mernceritakan kisah pria bernama Wes Neal (diperankan KJ Apa), seorang pemuda yang memiliki passion terhadap kecepatan, dikeluarkan dari militer karena mengikuti drag race.

Karena ingin menjadi pembalap profesional, dia mencari ayahnya yang sudah lama terpisah, Dean Miller (diperankan Eric Dane), seorang mantan juara balap motor, untuk menjadi pelatihnya. Kehidupannya mengalami perubahan, dari pekerjaan di bengkel motor, bertemu wanita yang membuatnya jatuh cinta, hingga mendapat tekanan dari sang ayah. Wes pun harus memutuskan sendiri apa yang dia inginkan untuk masa depannya.

6. JACKPOT!

JACKPOT! (Dok. Prime Video)

Selanjutnya ada film JACKPOT! yang tayang mulai 15 Agustus 2024. Pemenang lotere miliaran dolar seharusnya bergembira, tapi Katie Kim (diperankan Awkwafina) justru sebaliknya. Dia malah ketakutan karena tiket lotere yang dimenangkannya membuat dia diburu oleh gerombolan pemburu hadiah.

Katie terpaksa meminta bantuan agen perlindungan lotere amatir, Noel Cassidy (diperankan John Cena). Namun dia harus menghadapi saingannya yang licik, Louis Lewis (diperankan Simu Liu), yang juga berusaha untuk mendapatkan komisi Katie dengan segala cara.

7. Ronggeng Kematian

Terakhir adalah film Ronggeng Kematian, yang akan tayang pada 22 Agustus 2024. Film ini Ronggeng Kematian menceritakan kisah tentang empat pemuda yang menghadapi pengalaman mengerikan saat mereka kembali ke desa tempat mereka magang, bertemu dengan hantu penari Ronggeng Sulastri yang penuh dendam, yang ingin menghancurkan dan melepaskan teror kepada mereka.

