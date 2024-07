Shin Min Ah dan Kim Young Dae Pura-pura Nikah di Drama No Gain No Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Min Ah dan Kim Young Dae akan menjadi pasangan suami istri palsu dalam drama Korea terbaru, No Gain No Love yang sebelumnya dikenal dengan judul Because I Want No Loss. Bersama Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon, mereka akan menghadirkan kisah romansa modern yang berfokus pada keinginan untuk tidak kehilangan cinta, uang, dan karier.

Ini menjadi drama comeback Shin Min Ah setelah terakhir membintangi Our Blues pada 2022. Shin Mina yang dikenal sebagai ratu komedi romantis kembali dengan karakter perempuan modern masa kini. Melalui No Gain No Love, Shin Min Ah akan menampilkan sisi barunya yang berani dan juga pesonanya yang menawan.



Sinopsis No Gain No Love



Son Hae Yeong (Shin Min Ah) selalu tidak beruntung dalam hal urusan keluarga, cinta, atau pekerjaan. Demi mengubah nasibnya, Hae Yeong memutuskan untuk melakukan pernikahan palsu dengan pegawai toserba di lingkungannya, Kim Ji Uk (Kim Young Dae) agar bisa mendapatkan promosi yang diidamkannya.

Kim Ji Uk dikenal sebagai warga teladan di lingkungannya dan bekerja pada shift malam di toserba. Sebagai pahlawan lokal yang tidak bisa mengabaikan orang lain yang membutuhkan, dia setuju dengan usulan konyol Hae Yeong untuk menjadi pengantin pria dalam pernikahan palsu tersebut.

Drama Korea No Gain No Love yang dibintangi Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon. Foto: Instagram/tvN

Sebagai pendukung di No Gain No Love, Lee Sang Yi memerankan karakter konglomerat atau chaebol generasi ketiga bernama Bok Gyu Hyun yang merupakan CEO Kkulbee Education, perusahaan tempat Hae Yeong bekerja. Sementara Han Ji Hyeon berperan sebagai Nam Ja Yeon, penulis novel web R-rated populer sekaligus teman terdekatnya, Hae Yeong, yang juga tinggal bersamanya.

Bok Gyu Hyun tidak sengaja membaca novel web yang ditulis oleh Nam Ja Yeon dan secara aktif meninggalkan komentar sambil menyembunyikan identitasnya.

No Gain No Love disutradarai oleh Kim Jung Sik dan naskahnya ditulis oleh Kim Hye Young. No Gain No Love akan tayang eksklusif di Prime Video di Indonesia dan di lebih dari 240 negara dan wilayah pada Senin, 26 Agustus 2024.

